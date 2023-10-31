Ізраїль вперше застосував новітню систему ПРО Arrow, – АОІ

З початку бойових дій 7 жовтня Повітряні сили вперше застосували ракету Хец. Вартість однієї протиракети оцінюється в 3 млн доларів.

Армія оборони Ізраїлю вперше з початку бойових дій використала новітню систему протиракетної оборони Arrow для перехоплення ракети. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил Ізраїлю.

Вперше з 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС почали вторгнення в Ізраїль, Повітряні сили використали ЗРК Arrow для перехоплення ракети, яка була випущена з району Червоного моря класу, класу "земля-земля". Розрахунок виявив та відстежив траєкторію ракети, щоб збити її у найвідповідніший час та місце.

Також повідомляється, що у район пуску ракет вилетіли винищувачі для перехоплення інших повітряних цілей. Зазначається, що Повітряні сили перехопили всі загрози за межами Ізраїлю, вторгнення у повітряний простір країни не було.

ЗРК Arrow або Хец — це система протиракетної оборони, яка має схожі характеристики з американським Patriot. Розробка почалася у 1986 році спільно зі Сполученими Штатами, а на озброєння комплекс надійшов у 2000 році. Існує 4 види покоління ракет – від першого до четвертого. Комплекс складається з:

радіолокаційної станції раннього попередження EL/M-2080 Green Pine

пункту управління Golden Citron

центру управління пуском Brown Hazelnut

пускових установок.

Ціна однієї ракети складає приблизно 3 млн доларів. Щорічно Ізраїль інвестує 65 млн доларів у програму.

Варто зауважити, що Ємен заявив про пуск крилатих та балістичних ракет по території Ізраїлю.

Нагадаємо, 31 жовтня премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу категорично виключив припинення вогню до перемоги над ХАМАСом.

Також ЗМІ писали, що у Пентагоні заговорили про дефіцит комплексів Patriot за кордоном.