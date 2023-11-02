Набагато потужніший: окупанти готують третю хвилю наступу на Авдіївку, — МВА (відео)

За словами начальника міської військової адміністрації Віталія Барабаша, противник продовжує колишню тактику, яка спрямована на оборону в житлових кварталах за спинами мирних жителів.

Російські окупанти почали готувати третю хвилю масштабного штурму Авдіївки на Донеччині, який може стати ще потужнішим. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу Freedom 2 листопада.

За його словами, росіяни виконали роботу над помилками, проте одне залишається незмінним. Війська противника продовжують ховатися в житлових кварталах і прикриваються спинами місцевих жителів.

"Як було гаряче на нашому напрямку, так і залишається. Десятки артилерійських обстрілів і ствольної артилерії, і реактивної артилерії по місту. Сотні по позиціях. Б'ють із мінометів, авіації. Тобто, сказати, що якось кардинально щось змінилося, ні. Цілодобово ми чуємо стрілецькі бої. По позиціях взагалі тиші не буває. У зв'язку з погодними умовами, техніку вони меншою мірою використовують, більше піхоту останні дні", — заявив Віталій Барабаш.

Під час крайнього обстрілу постраждав чоловік 1951 року народження і жінка 1938 року народження. Противник б'є по дорозі, логістиці, накриває будь-який рух артилерійським вогнем.

Зараз ведеться активна підготовка з боку ЗС РФ до нових штурмів. Під час першої хвилі вони йшли як на парад, зазначив голова міської військової адміністрації.

"Друга хвиля — вони вже трохи розосереджували техніку і йшли кількома колонами. Швидше за все, вони роблять висновки. Десь доходить, напевно, і середньому командному складу, що тупо виконувати накази — напевно, це не зовсім раціонально. Вчаться на своїх помилках. Очікуємо, що ця третя хвиля, найімовірніше, буде набагато потужнішою, напевно, набагато все-таки продуманішою з їхнього боку, ніж дві попередні. Тому що роботу над помилками вони проводять, і це видно", — підсумував Віталій Барабаш.

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що ЗС РФ проводять найжорстокіший наступ за всю війну. За словами журналістів, Авдіївка має стратегічну цінність для окупантів. Її захоплення відкине українські війська від Донецька і відкриє основні залізничні та автомобільні маршрути для ЗС РФ у цьому районі.