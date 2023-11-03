"Багато знищених цілей": як польські Krab ліквідують російську техніку (відео)

Артилеристи кажуть, що західні системи відрізняються швидкістю та точністю ударів, тому Krab можуть як стримувати наступ окупантів, так і знищувати окремі цілі.

В межах військової допомоги Україні передавали різноманітні артсистеми, серед них є польські САУ Krab. Артилеристи ЗСУ в репортажі АрміяInform повідомили, як проявили в собі західні установки.

Артилерист Олег каже, що вони "пересіли" з радянської артилерії на західну ще влітку. Першими надійшли німецькі Pzh 2000, а пізніше їм видали польські Krab. Він зазначає, що західні системи мають багато електроніки, яка потребує дбайливого догляду. Водночас вони мають величезне значення під час наступальних та оборонних дій.

Польська САУ Krab Фото: АрміяInform

Бійці артилерійської бригади проходили навчання в Німеччині та Польщі, щоб опанувати Pzh 2000 та Krab. Зараз вони діляться з колегами двох країн про досвід використання артустановок в бойових діях. Зазначається, що польський Krab може випустити 6 пострілів, і всі вони влучать в одну ціль. На виконання завдання потрібно всього 3 хвилини.

Вагомою перевагою західних машин над німецькими є те, що вони не потребують бусолей, коліматорів та інших систем для наведення та привʼязки до місцевості. Важливо працювати на артилерії у звʼязці з дронами, щоб швидше виявляти та нищити ворога.

САУ Krab Фото: АрміяInform САУ Krab Фото: АрміяInform САУ Krab Фото: АрміяInform САУ Krab Фото: АрміяInform САУ Krab Фото: АрміяInform

"Як правило, перед висуванням нашої піхоти, ми спочатку знищуємо вогневі точки та особовий склад ворога. Водночас під час контратакувальних дій окупантів включаємося одразу ж в роботу і подавляємо їхні наступальні дії від великих підрозділів до окремих відділень. Боєприпасів різного типу в нас зараз вистачає", — розповідає Олег.

Зараз артилеристи виконують завдання на Донбасі, де вже знищили велику кількість ворожої техніки: ТОС-1 "Солнцепек", САУ "Піон", станції РЕБ та ворожі мінометні розрахунки. За словами Олега, для ефективного виконання завдань їм допоміг досвід набутий у 2021 році. Тоді ще на радянських машинах вони брали участь у спільних натівських навчаннях в Польщі.

Нагадаємо, 7 вересня ЗМІ писали, що Польща інвестує 200 млн доларів для розширення виробництва САУ Krab.

24 липня в ЗСУ показали, як Krab розбили штурмову групу російських окупантів під Бахмутом.