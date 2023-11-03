"Попереджав Зеленського": Лукашенко виступив із черговою цинічною заявою про війну з Україною

За словами Олександра Лукашенка, Сполучені штати Америки повинні припинити військову підтримку Україні і тоді перемогу у війні здобуде РФ.

Політик Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна "все одно буде наша" і наголосив, що для США Україна втрачає пріоритет, адже український президент Володимир Зеленський, за чутками, розглядає можливість покинути країну. Про це Лукашенко повідомив на зустрічі з представниками трудового колективу та будівельниками Білоруської АЕС, працівниками соціальної інфраструктури та жителями Островця, цитує"Белта".

"Україна все одно буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Заварушка на Близькому Сході... Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: "Володя, послухай мене, досвідчену людину, не перший рік працюю. Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть". І що відбувається? Україна відходить на задній план. Головою треба думати, перш ніж втягувати країну в ту чи іншу авантюру", — сказав білоруський політик.

Лукашенко підкреслив свої слова, порівнюючи ситуацію з Україною з прикладом Афганістану, де американські війська припинили підтримку.

"Кинули і поїхали. Точно так буде і тут", — сказав він.

На думку Лукашенка, США — "далеко, вони великі, їм це сто років не треба".

Нагадаємо, 30 жовтня Олександр Лукашенко закликав Україну і Росію до переговорів "про землю і про мир". За його словами, на фронті склалася тупикова ситуація, і "ніхто не може нічого зробити".

Раніше лідер Білорусі заявляв, що постачання ракет ATACMS в Україну здійснює ескалацію у війні. Він зазначив, що РФ ніколи з цим не змириться.