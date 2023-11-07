США передадуть Ізраїлю високоточні авіабомби Spice на $320 млн, — WSJ

Рішення про постачання високоточних авіаційних боєприпасів ухвалювали на тлі дедалі більшої стурбованості Білого дому у зв'язку з великою кількістю постраждалих серед мирного населення в Секторі Гази.

Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала офіційне повідомлення конгресменам про намір передати Ізраїлю високоточні бомби Spice на суму 320 млн доларів. При цьому цю зброю ізраїльська сторона запитувала ще до загострення конфлікту з угрупованням ХАМАС. Про це 6 листопада повідомило американське видання The Wall Street Journal.

Автори публікації уточнили, що зброю передадуть ізраїльському оборонному концерну Rafael для того, щоб її використовувало Міноборони країни. Також американці зобов'язалися надати все технічне обслуговування, пов'язане з використанням.

У матеріалі наголошується, що рішення про постачання високоточних бомб ухвалювали на тлі зростаючої стурбованості Вашингтона у зв'язку з великою кількістю постраждалих серед мирного населення Гази від ізраїльських авіаударів.

Особливості бомби Spice

Авіаційна бомба Spice належить до класу високоточної зброї й здатна точно вразити ціль на відстані до 100 км. Боєприпас не володіє власним двигуном, проте оснащена крилами і оптоелектронною головкою самонаведення.

Перед запуском у пам'ять боєприпасу записується алгоритм, який дає змогу порівнювати зображення цілі. Така опція дає змогу виконувати бойові завдання в зонах, де порушена робота GPS.

Зазначимо, що в лінійці авіабомб Spice є кілька варіантів, які відрізняються масою боєголовки — від Spice-250 до Spice-2000.

Раніше повідомлялося, що Армія оборони Ізраїлю застосовує в Секторі Гази протибункерні авіаційні бомби GBU-72. Цей потужний боєприпас здатний пробити до 30 м ґрунту або 6 м бетону, спричиняючи руйнування в безпосередній близькості та генеруючи ударну хвилю, що здатна спричинити обвалення підземних споруд.