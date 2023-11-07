Вперше в історії: Україна знищила ракетоносій, який ще не вийшов з корабельні, — ЗМІ (інфографіка)

На думку експертів, Україна відвоювала у Росії Чорне море, навіть фактично не маючи власного військового флоту.

Сили оборони України 4 листопада здійснили унікальну у військовій справі операцію, ударивши по портовій та морській інфраструктурі суднобудівного заводу "Затока" у тимчасово окупованій Керчі (Крим). Про особливості удару розповідає інформаційно-консалтингове експертне агентство Defense Express.

Як підкреслюють експерти агентства, ця атака була унікальною. Крім пошкодження інфраструктури заводу, фактично знищено російський ракетний корвет "Аскольд", який навіть не встиг вийти з корабельні і перебував на випробуваннях.

Аналіз пошкоджень ракетоносія

У відкритому доступу з’явилися світлини, на яких не просто зафіксовано факт влучання по корвету "Аскольд". Ці знімки, за аналізом експертів, демонструють, що хоча корабель і залишився на плаву, але отримав настільки критичні пошкодження важливих елементів, що корвет доведеться відбудовувати наново, "буквально з нуля".

Інфографіка Defense Express Фото: Defense Express

Як пояснюють оглядачі Defense Express, влучання ракетами SCALP-EG припали саме на центральну частину корпусу корвета "Аскольд", де були розміщені 8 вертикальних пускових установок для запуску крилатих ракет "Калібр" та/або П-800 "Онікс".

"Тобто це вдале влучання знищило основну систему озброєння цього корабля. Більш того – судячи за характером зовнішніх пошкоджень, ймовірніше росіянам доведеться здати в утиль більшу частину (якщо не всю) бортової апаратури для управління кораблем, розміщеної на містку", — доповнюють експерти.

Фото: Defense Express

Крім того, за словами оглядачів Defense Express, дизельні двигуни на корветах проєкту "Каракурт" також розміщені у відсіку по центру корпусу, тож навряд чи силова установка цього корабля взагалі зберегла свою функціональність.

Перемоги України на морі

Україна відвоювала у Росії Чорне море, навіть фактично не маючи власного військового флоту. Так, на початку вторгнення Чорноморський флот РФ стояв практично біля Одеси, наразі він утік на Кубань.

"Україна повернула собі Чорне море принаймні частково, перетворивши його на заборонену зону для російських військових кораблів, — це велике досягнення, враховуючи, що Україна має лише жменьку старих літаків та взагалі не має значущого військово-морського флоту", — пише The Guardian.

Як свідчать супутникові дані у жовтні цьогоріч, Росія була змушена вивести з окупованого Севастополя два фрегати, три ударні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів, патрульний катер і малі ракетні кораблі. Їх перекинули на схід до безпечнішої російської гавані Новоросійськ. Група інших човнів вирушила із Севастополя до Феодосії, порту на східному березі Криму.

Інфографіка NV Фото: nv.ua

За даними ГУР Міноборони, загалом було знищено:

крейсер "Москва" — 1;

підводний човен — 1;

десантних кораблі — 3;

ракетний корвет — 1;

буксир-рятувальник — 1.

Водночас пошкоджено:

фрегати — 2;

великі десантні кораблі — 3;

патрульні катери — 7;

малий ракетний корабель — 1;

танкер — 1;

судно "Всеволод Бобров" — 1;

тральщик — 1.

Нагадаємо, 3 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що Кримський міст залишається законною військовою ціллю для Збройних Сил України. За його словами, це "незаконна споруда, яка використовується насамперед у військових цілях, для перекидання ворожих сил і засобів на тимчасово окуповану українську територію".