Не вижив: у Луганську підірвали ексначальника "народної міліції ЛНР": фото і деталі

Колаборант Юрій Юров розповів, що це вже другий замах на Михайла Філіпоненка з лютого 2022 року. Під час першої спроби він не постраждав, а окупаційна адміністрація в події звинуватила українську сторону.

У тимчасово окупованому Луганську загинув колишній начальник управління "Народної міліції ЛНР" Михайло Філіпоненко. Про це повідомив представник окупаційної адміністрації Луганської області Юрій Юров у своєму Telegram-каналі 8 листопада.

"Годину тому в Луганську трагічно загинув наш колега, депутат "Народної Ради ЛНР", "колишній глава СЦКК ЛНР", колишній начальник управління "Народної міліції ЛНР", людина, що стояла біля витоків створення "Народного Ополчення Республіки", полковник Михайло Юрійович Філіпоненко", — ідеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, якою поділився син загиблого жителя Луганська, вибуховий пристрій було закладено в транспортний засіб Михайла Філіпоненка. Унаслідок цього він отримав поранення несумісні з життям, і помер.

Більше подробиць із цього приводу не прозвучало.

Це вже не перший замах на колаборанта, як пише Юрій Юров. Перед повномасштабним вторгненням РФ на територію України також було підірвано автомобіль Михайла Філіпоненка, однак обійшлося без пригод. У події звинуватили українську сторону.

У Луганську підірвали автомобіль із колишнім начальником "Народної міліції ЛНР" всередині Фото: Скриншот

"21 лютого 2022 року на Михайла Філіпоненка вже було скоєно замах. Тоді біля будівлі "представництва ЛНР у СЦКК" було підірвано його машину. Михайло Юрійович тоді дивом уцілів, постраждав водій", — ідеться в повідомленні.

Варто зазначити, що до 2010 року Філіпоненко був депутатом Ленінської районної ради Луганська від "Партії регіонів".

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, що в Олешках підірвали автомобіль зі співробітниками російського ФСБ і військовими. За інформацією журналістів, один окупант загинув, четверо постраждали, один — у реанімації з важкими пораненнями. До події може мати стосунок СБУ.