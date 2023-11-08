Спосіб протесту: диверсії на залізниці створюють проблеми для РФ, — розвідка Британії

За інформацією аналітиків, за час повномасштабної війни до відповідальності було притягнуто 137 громадян, і більшість із них молодші 24 років. Крім того, росіян почали лякати довічним позбавленням волі.

Диверсії на російських залізницях тривають і дії антивоєнних активістів стають серйозною проблемою для влади РФ. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 8 листопада.

За інформацією аналітиків, понад 17 місяців минуло з моменту, як було зафіксовано перші інциденти на залізничних коліях. Тільки в жовтні цього року до суду надійшло 76 справ із цього питання. Кремль намагається впоратися з проблемою, проте нічого не виходить.

"До кримінальної відповідальності було притягнуто щонайменше 137 осіб, переважна більшість із яких не досягли 24-річного віку", — ідеться в повідомленні.

Окремо британські аналітики додали, що на ключових об'єктах залізничної інфраструктури РФ з початку 2023 року почали залишати трафаретні написи про відповідальність за злочини. Робиться це для того, щоб злякати антивоєнних активістів.

У тексті йдеться про те, що відповідно до Кримінального кодексу РФ за диверсію може бути призначено покарання аж до довічного позбавлення волі.

"Військова логістика Росії, зокрема для забезпечення війни в Україні, як і раніше, залежить від 33 тис. км залізничних шляхів. В умовах, коли в Росії заборонені практично всі способи відкритого вираження незгоди, диверсії, як і раніше, привертають меншість молодих людей як спосіб протесту", — підсумували в Міноборони Великої Британії.

Російська влада зіткнулася з проблемою у вигляді антивоєнних активістів Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 13 жовтня повідомлялося, що в Мелітополі партизани підірвали поїзд окупантів, який перевозив боєприпаси. Унаслідок контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та поїзд із награбованим в Україні у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна.