Китайська таємна САУ PLZ-05B може мати безпілотну вежу: аналіз фото

Китай може значно розширити арсенал артилерії, коли почнеться серійне виробництво артустановок.

В соціальних мережах розповсюдили фотографію китайської САУ PLZ-05B, які привідкривають завісу того, якою може бути артустановка. Про це повідомляється в аналізі Army Recognition.

Китай потенційно може поповнити свій арсенал артилерії новою самохідною артустановкою PLZ-05B. Автори порівняли зображення PLZ-05B з попередньою машиною PLZ-05. Візуально помітні в новій машині зміни в шасі та башті. Деякі експерти припускають, що башта може бути безпілотною, як в російській САУ "Коаліція-СВ". Це дозволить підвищити живучість машини та ізолювати екіпаж в більш захищеному корпусі.

PLZ-05B може стати суттєвим кроком вперед для НВАК

Проте здебільшого популярна версія, що вона все ж буде з екіпажем. Артустановка буде синтезом ручного керування та високим рівнем автоматизації систем. Очікується, що китайська САУ буде мати високу швидкострільність до 16 пострілів на хвилину. Гармата має калібр 155-мм. Також помічено наявність реверсивних амортизаторів на верхній частині гармати.

Попередні зображення показують, що PLZ-05B має лазерну систему для попередження про наведення на САУ. Також є камера заднього вигляду для підвищення маневреності.

Також зазнало змін шасі PLZ-05B, його суттєво модернізували. Ймовірно, це шасі легкого танка Type 15 Тепер вона має 7 опорних катків, а не 6. Відтак аналітики роблять висновок, що САУ стала більше важити, можливо, через більший двигун та збільшення боєзапасу. PLZ-05B має мати 60 боєприпасів — це вдвічі менше за попередника.

Захист машини теж покращився — передня та бокові проєкції захищатимуть від 30-мм бронебійних та 40-мм снарядів. Наразі Китай може тестувати PLZ-05B або ж готувати невелику партію прототипів.

Нагадаємо, 7 листопада ЗМІ писали, що Китай хоче випускати людиноподібних роботів вже з 2025 року.

Також The Economist писали, що в китайській оборонці не вистачає грошей для того, щоб прибрати технологічну відсталість від Заходу.