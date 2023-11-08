"Немає інших позицій": у Зеленського заявили про відсутність суперечок з Залужним (відео)

Голова ОП Андрій Єрмак впевнений, що російсько-українська війна не завершиться "Мінськом-3". З його слів, не буде перемовин, після яких РФ отримає під контролем окуповані території України.

У Офісі президента України Володимира Зеленського впевнені, що між очільником держави та Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним немає непорозумінь щодо подальшого перебігу російсько-української війни та можливих мирних перемовин. Про це розповів голова ОП Андрій Єрмак під час інтерв'ю телеканалу "1+1". Уривок інтерв'ю опублікувала Наталя Мусійчук на Youtube-каналі.

Зі слів Єрмака, наразі немає різних позицій щодо війни РФ проти України. "Я не бачу ознак того, що у військово-політичному керівництві сьогодні є якісь інші позиції", — заявив посадовець під час діалогу з журналісткою. При цьому пояснив, що "російська пропагандистська машина працює по усьому світу".

Також голова ОП впевнений, що у президента Зеленського та Головнокомандувача Залужного однакове бачення на майбутню перемогу України. По-перше, вони мають спільну позицію — "перемогти у цій війні". По-друге, обоє впевнені, що "Мінська-3 не буде", — тобто не буде перемовин, за результатами яких РФ отримає під контроль окуповані території України.

Залужний та Зеленський — деталі

Генерал Залужний 1 листопада опублікував колонку у виданні The Economist, у якій виклав своє бачення ситуації на лінії фронту в Україні. Військовий зазначив, що можна уникнути переходу ЗСУ та ЗС РФ до позиційної війни, якщо виконати п'ять пунктів, що стосуються зброї та мобілізації.

Після цього ЗМІ опублікували твердження президента Зеленського, який начебто опонував Залужному. Вказувалось, що очільник держави впевнений, що ситуація "не патова", хоч люди і "втомились від війни".

Зазначимо, у мережі з'явилось відео, на якому людина, схожа на Залужного, закликала українців до непокори. З'ясувалось, що відео — "діпфейк", який мав на меті розхитати настрої в українському суспільстві.

Нагадуємо, 6 листопада стало відомо про загибель помічника Валерія Залужного Геннадія Частякова, який підірвався від гранати під час святкування дня народження. Попередні дані слідства свідчать, що Частяков отримав гранату в подарунок, а вибух міг статись через необережне поводження.