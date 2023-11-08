Тіла знайшли сусіди: на Херсонщині окупант розстріляв чоловіка і жінку

Тіла місцевих жителів знайшли на подвір'ї одного з будинків у селі. Їхнього вбивцю затримано.

На Херсонщині місцеві жителі знайшли вбитими двох селян. Їх розстріляли з автомата. Встановлено, що це зробив 28-річний окупант з Ленінградської області. Про це пише видання ASTRA.

Подія сталася в селі Нечаєве на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Чергове вбивство, скоєне російськими військовослужбовцям на окупованих територіях України, сталося 5 листопада. Сусіди знайшли тіла місцевих мешканців Тетяни Філенко та Сергія Авдєєва у дворі одного з будинків. Через день, за даними місцевих жителів, затримали підозрюваного у вбивстві російського військовослужбовця", — повідомляє видання.

Затриманий — 28-річний військовослужбовець із в/ч 12266 з міста Кіровська Ленінградської області Олексій Косенков. Він заявив, що розстріляв невідомих йому місцевих мешканців зі свого службового автомата Калашнікова. Мотив злочину встановлюється.

Нагадаємо, що раніше в окупованій Волновасі окупанти розстріляли родину з 9 осіб. Криміналісти встановили, що вбивці мали військову підготовку та стріляли у темряві з автоматичної зброї з глушниками та з використанням тепловізорів.

Людей убили, доки вони спали, і для приховання доказів розлили воду по підлозі помешкання.