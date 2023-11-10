"Змінюють правила гри": РФ перехоплює ініціативу щодо використання БПЛА, — ЗМІ

За словами українських військовослужбовців, російські окупанти беруть гору в застосуванні дронів завдяки більш організованому постачанню і нарощуванні витрат на виробництво.

Українські оператори безпілотних літальних апаратів висловлюють стурбованість втратою переваги України у використанні дронів на полі бою, оскільки Російська Федерація вкладає великі ресурси в цей напрямок. Про це пише Euractiv 9 листопада з посиланням на українських військових.

У статті згадується про те, що застосування на фронті маневрових дронів з видом від першої особи було однією з найуспішніших і бюджетних стратегій українських сил у боротьбі проти ворога. що переважає.

Однак, за словами журналістів, РФ поступово нарощує виробництво подібних БПЛА. За словами командира взводу БПЛА 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, окупанти перемагають за рахунок більш організованих постачань і нарощування витрат на дрони.

"Дрони змінюють правила гри в цій війні. Якщо ми все зіпсуємо, все буде складно", — сказав військовослужбовець.

За словами старшого сержанта роти БПЛА, інколи в екіпажу може бути 10 ідентифікованих цілей, проте лише два або три безпілотники.

"Таким чином, ми можемо вразити двох або трьох, але нам доведеться відпустити сімох", — зазначив військовий.

Як зазначає старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Семюел Бендетт, РФ істотно наростила виробництво FPV.

"Цей рік був вирішальним для зусиль Росії з упровадження цієї технології у великих кількостях, і в 2024 році слід очікувати ще більших зусиль", — констатував аналітик.

Нагадаємо, 9 листопада український розробник BLITZ Aircraft Unmanned повідомив, що російські війська почали застосовувати вдосконалені ударні дрони "Ланцет", які не зупинять сітки та решітки.

Раніше, 7 листопада, дослідник безпілотних військових систем Семюел Бендет зазначив, що армія Росії доставила на територію України першу партію нових ударних безпілотників "Скальпель", щоб застосовувати їх у бойових діях.