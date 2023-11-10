Удар по Скадовську: ЗМІ повідомили про загибель російських топофіцерів (фото)
У момент удару в будівлі перебували військові слідчі. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули 10 російських офіцерів, ще 11 дістали серйозні поранення.
9 листопада в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області пролунали вибухи, що в результаті призвело до ліквідації високопоставлених офіцерів ЗС РФ. Про це повідомляє російське медіа Astra 10 листопада.
Зазначається, що "приліт" припав на двоповерхову будівлю на вулиці Портовій, 59. Попередньо, там дислокувалися російські військові слідчі. Після атаки будівлю було повністю знищено, а в ній на момент атаки перебували представники окупаційних військ.
У результаті, як зазначають журналісти, 10 окупантів загинули, а ще 11 дістали серйозні поранення. У якому вони зараз стані — невідомо.
Вибухи у Скадовську 9 листопада: що відомо
У четвер, у тимчасово окупованому місті Херсонської області пролунали вибухи. Так званий "губернатор" Херсонської області Володимир Сальдо підтвердив госпіталізацію 11 громадян, а також заявив про те, що одна з ракет нібито була перехоплена силами ППО, а інша влучила в приватний сектор, де кілька будинків зазнали пошкоджень.
"Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. На місці працюють екстрені служби. Дані щодо наслідків обстрілу уточнюються", — ідеться в повідомленні.
Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що ракета приземлилася поруч із будівлею колишнього колгоспу "Радянська Україна". Росіяни перекрили периметр і нікого не підпускали до місця інциденту.
Нагадаємо, 17 жовтня повідомлялося, що у Скадовську прогримів вибух у глибокому тилу ЗС РФ — 60 кілометрів від лінії фронту. Партизани вказують, що можливе попадання за місцем проживання офіцерів ЗС РФ.