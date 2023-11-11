Китай розгортає військово-морські сили на Близькому Сході: ISW назвали причину

За словами аналітиків, Пекін використовує війну Ізраїлю і бойовиків ХАМАСу для створення іміджу "справедливого" і "відповідального" посередника, протиставляючи себе "упередженим" США.

Китайська Народна Республіка (КНР) розширила розміщення військово-морських сил на Близькому Сході, імовірно, щоб збільшити свій вплив у регіоні на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 10 листопада.

Американські аналітики вказали на те, що 44-та оперативна група ВМС Китаю завершила планову місію із супроводу в Аденській затоці 2 жовтня, після чого зберігала свою присутність у регіоні, проводячи серію "візитів доброї волі" до Оману, Кувейту, Катару та ОАЕ до 3 листопада. Крім того, візит в ОАЕ включав спільні морські навчання.

Автори звіту припускають, що метою розширеної присутності ВМФ Китаю в регіоні не було реагування на непередбачувані обставини, пов'язані з війною Ізраїлю з бойовиками ХАМАСу.

"Створення військово-морських об'єктів КНР на Близькому Сході сприятиме майбутньому розгортанню", — вважають в ISW.

На думку аналітиків, Китай використовує війну на Близькому Сході, щоб демонструвати "справедливу" і "відповідальну" позицію, підкреслюючи свою відмінність від "упереджених" США.

Так, МЗС КНР неодноразово засуджувало насильство між Палестиною та Ізраїлем, однак утримувалося від засудження ХАМАСу. У відомстві також виступають за створення палестинської держави.

"Повідомлення КНР свідчать про те, що вона підтримує палестинську справу з метою завоювання дипломатичного впливу серед країн Близького Сходу, які симпатизують Палестині", — підсумували автори звіту.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 7 листопада, Китай навмисно створює напругу в Тихоокеанському регіоні, щоб сили США і союзники перебували в незручних положеннях. Командувач Тихоокеанським флотом ВМС США адмірал Семюель Папаро припускає, що китайські ВМС отримали наказ діяти агресивніше в цій зоні.

Раніше, 22 жовтня, у Міноборони Китаю заявили, що на тлі війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС флотилія з шести військових кораблів КНР діяла в близькосхідному регіоні протягом останнього тижня.