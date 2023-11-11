"Захищає нас від нашого імені": Чехія об'єднується з Тайванем для допомоги Україні

За словами заступника голови МЗС Тайваню, утримати авторитарні режими від "неправильних рішень" може тільки єдність демократичних країн.

Представники урядів Чехії та Тайваню підписали угоду про спільне надання Україні допомоги в післявоєнному відновленні. Про це пише Reuters 10 листопада.

Повідомляється, що йдеться про відновлення водних та енергетичних систем, які постраждали внаслідок військової агресії Російської Федерації в Україні. Посланець уряду Чехії з відновлення України зазначив, що у його країни "дуже міцні зв'язки з Тайванем".

Як зазначають журналісти, між Прагою і Тайбеєм немає офіційних дипломатичних відносин, проте високопоставлений чеський дипломат охарактеризував Тайвань як "великого союзника".

"Ми дуже раді, що країну, яка захищає нас від нашого імені, Україну, разом із нами підтримує наш великий союзник і друг Тайвань", — заявив Копечний.

Зі свого боку заступник міністра закордонних справ Тайваню Рой Лі зазначив, що Україна також може розраховувати на підтримку в інших сферах. За його словами, Києву потрібно допомогти відновити нормальне життя, "коли Україна наближатиметься до остаточної перемоги".

"Тільки єдність демократичних країн зможе покарати і утримати авторитарні країни від повторного ухвалення того ж неправильного рішення", — сказав тайванський дипломат.

Автори публікації зазначили, що Тайвань відчуває симпатію щодо України, оскільки жителі острівної держави проводять паралелі між російсько-українською війною і загрозою власній безпеці з боку Китаю.

Нагадаємо, 9 листопада спікер Пентагону Джон Кірбі заявив, що понад 90% допомоги, виділеної США для надання військової, гуманітарної та економічної допомоги Україні, вже використано. За його словами, за час повномасштабної війни Вашингтон надав Україні понад 60 мільярдів доларів.

Раніше, 7 листопада, ЗМІ повідомили, що група республіканців у Сенаті США вимагає посилення вимог щодо надання притулку на південному кордоні країни та інших політичних змін як умови підтримки запиту президента Джо Байдена на суму 106 мільярдів доларів для допомоги Україні.