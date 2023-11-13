Від мін до "Градів": КНДР постачає для РФ усю номенклатуру артбоєприпасів (фото)

Експерти припустили, що російські артилеристи екстрено потребують таких снарядів на передовій, тому партії боєприпасів не осідають на складах для ротації, а одразу відправляються на фронт.

Північна Корея поставляє в Росію весь спектр своїх артилерійських боєприпасів, включно зі снарядами до ствольної артилерії та ракет для систем залпового вогню. При цьому перші поставки 122-мм і 152-мм снарядів було зафіксовано наприкінці жовтня, а 8 листопада з'явилися дані про боєприпаси для РСЗВ. Про це 12 листопада повідомили оглядачі Defence Express.

Крім згаданих боєприпасів, Збройні сили РФ могли отримати і 120-мм міни, однак автори матеріалу звернули увагу, що на опублікованих фото вони дуже схожі на радянські боєприпаси.

Відповідні кадри були опубліковані в соцмережах. Наприклад, ресурс Ukraine Weapons Tracker виклав фото 122-мм і 152-мм снарядів, поставлених КНДР, які, імовірно, було випущено відносно недавно — у 2000-х роках. У коментарях сказано, що забарвлення, пакування, стиль маркування характерні для боєприпасів північнокорейського виробництва.

Також в X (Twitter) з'явилося 10-секундне відео зі 122-мм реактивними снарядами для РСЗВ "Град", у якому російський солдат сказав, що боєприпаси передали "друзі" з КНДР.

"Це означає постачання до РФ від КНДР всієї основної номенклатури артилерійських боєприпасів", — пишуть оглядачі.

Експерти зазначили, що поява цих снарядів на передовій свідчить про те, що вони не осіли десь на складах, де мали б чекати на свій термін для використання за принципом ротації, коли спершу використовуються старіші боєприпаси. Існує припущення, що російські артилеристи екстрено потребують таких снарядів на фронті.

"Це, звісно, не виключає сценарію, за яким північнокорейські снаряди йдуть паралельно з російськими нового виробництва, або ж нові російські снаряди прямують у резервні запаси.", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен 9 листопада заявив, що КНДР в обмін на військову підтримку Росії може розраховувати на підтримку з її боку в галузі програм балістичних ракет, зокрема в галузі ядерних і космічних технологій.