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Окупанти масово здалися в полон: Тарнавський назвав втрати РФ на Таврійському напрямку

Анастасія Ковальова
Фото: dpa-international.com | Тарнавський назвав втрати ЗС РФ на Таврійському напрямку

За словами командувача ОСГВ "Таврія", минулої доби було ліквідовано 455 окупантів, 1 танк, 2 ББМ, 2 артсистеми, 3 БПЛА і 2 склади боєприпасів.

Збройні сили України знищили 455 російських військових на Таврійському напрямку за добу. Понад десяток окупантів учора здалися в полон. Про це повідомляє командувач ОСГВ "Таврія" Олександр Тарнавський у Тelegram.

Протягом доби ворог здійснив:

  • 22 авіаудари;
  • 43 бойових зіткнення;
  • 576 артобстрілів.

Як повідомляє Тарнавський, українські солдати наразі утримують оборону на напрямку Авдіївка. Протягом останніх 24 годин підрозділи ракетних військ та артилерії з оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" успішно виконали 847 вогневих завдань. Водночас триває наступальна операція на напрямку Мелітополь.

Також він доповів і про втрати ворога:

  • 455 окупантів;
  • 1 танк, 2 ББМ;
  • 2 артсистеми;
  • 3 БПЛА;
  • 2 склади боєприпасів.

Крім того, було пошкоджено ще 7 одиниць військової техніки ворога.

Нагадаємо, що в окупованому Криму було атаковано зенітно-ракетний підрозділ ЗС РФ. Унаслідок нічної атаки 30 жовтня поранення дістали 17 російських військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ з підрозділу "Самосуд" знищили танк "Прорив" ЗС РФ. Оператори дронів не дали йому навіть зробити постріл.