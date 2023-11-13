"Зіштовхнеться з реальністю": Україна має готуватись до угоди з РФ, — The Washington Post

Захід може підтримати Україну, щоб вона почала перемовини на більш вигідних умовах, вказала редакція західного ЗМІ. При цьому є шанс, що у такому випадку країна врятується і стане "процвітаючою європейською державою".

На сьогодні Україна опинилась в ситуації, яка її підштовхує до початку мирних перемовин з Кремлем. ЗСУ досягнули паритету на лінії фронту з ЗС РФ, при цьому країни Заходу не надають українцям додаткові можливості, що здобути відчутну перевагу над ворогом. Події, які останніми днями розгорнулись навколо російсько-української війни, проаналізувало видання The Washington Post.

Видання WP розмістило редакційну статтю, у якій перелічили події, що стосуються війни в Україні. Після цього зробили висновок, що Захід має час підтримати Київ, щоб почати перемовини з Москвою на більш вигідних умовах. Подібні дії "збережуть шанс України вижити й розвиватися як процвітаюча європейська демократія, а не васал Кремля".

Почали зі статті Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у якій він говорив про потребу у технологічній перевазі — вона потрібна, щоб не допустити позиційної війни. Також згадали про заяву президента України Володимира Зеленського, у якій він висловив впевненість у майбутніх перемогах Сил оборони.

Водночас журналісти визнали успіхи України. По-перше, вона змогла забезпечити роботу зернового коридора, використавши для цього безпілотники. По-друге, масово знищує бронемашини та живу силу ЗС РФ на лінії фронту. Зокрема, під час боїв під Авдіївкою у деякі дні росіяни втрачали більш як 900 осіб, згадали у статті WP.

Однак є певні проблеми у політиці партнера України — США, зазначено у редакційному матеріалі. Американські політики, очолювані президентом Джо Байденом, не поспішають надавати потрібну ЗСУ зброю, бо "побоюються ескалації". При цьому є затримка з виділенням нового пакету фінансування на наступний рік: йому противляться у Палаті представників, хоча у Конгресі погоджуються, що гроші потрібно надати.

Ще одна проблема — те, як вдало Росія на другому році війни обходить санкції, накладені світовою спільнотою. Зокрема, і далі продовжується активна торгівлі нафтою, і це дає достатньо грошей, щоб і далі воювати в Україні, пояснили у WP. Наприклад, у 2024 році видатки російського бюджету на армію зростуть ще на 70%.

У редакційній статті The Washington Post підсумували, що Україні незабаром має "зіткнутися з реальністю" і бути готовою до мирних перемовин з РФ. Момент для перемовин ще не настав. Однак є час, щоб Захід надав додаткові ресурси для кращих позицій для спілкування з Кремлем.

"Ця точка ще не досягнута, але Захід має дати Україні важелі впливу для досягнення найкращої з можливих угод, якщо прийде час", — сказали у матеріалі WP.

Мирні перемовини з РФ — деталі

Експерт Defence Express Ігор Киричевський проаналізував ставлення РФ до можливих мирних перемовин з Україною. На його думку, росіяни розглядають подібну ситуацію не як поразку, а як шанс вчиняти "акти насильства".

Між тим український уряд протягом останніх кількох місяців провів три мирних саміти з представниками більш як 60 країн. Саміти відбулись у Данії, в ОАЕ та на Мальті. При цьому до участі запрошувався Китай, який зігнорував останнє запрошення.

Щодо четвертого мирного саміту, який хотіла б провести Україна, є проблема, пов'язана з подіями в Ізраїлі. Експерти зауважили, що війна проти палестинських терористів ХАМАС зробила проведення цього зібрання "сумнівним".

Нагадуємо, раніше Фокус аналізував можливість мирних перемовин, до яких Захід може підштовхувати Україну. Аналітики вказували, наразі існує єдина пропозиція щодо миру — це "Формула миру" президента Зеленського. Тим часом як Росія пропонує визнати, що вона перемогла — про це заявив президент РФ Володимир Путін під час візиту до Китаю у вересні 2023 року.