Через коливання США та Європи: Путін може знову повірити у свою перемогу, — глава МЗС Литви

За словами МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, Путін, побачивши дискусії у Вашингтоні, нездатність Європи рухатися далі в питанні військової підтримки України і зростаючий тиск на українські сили на фронті, може почати планувати напад знову.

Через невизначеність у відносинах західних союзників з питання продовження підтримки України, російському лідеру Володимиру Путіну може повернутися впевненість у своїй позиції під час військових дій. Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, передає "Європейська правда".

"Зараз ситуація виглядає так, що Путін готується здувати пил зі своїх планів на день перемоги, які він відклав на полицю на деякий час, але побачивши дискусії у Вашингтоні, нездатність Європи рухатися далі в питанні військової підтримки України і зростаючий тиск на українські сили на фронті, він, думаю, зараз може радісно почати планувати знову", — сказав Ландсбергіс.

Міністр висловлює думку про те, що "Європа мала змогу чинити такий тиск, що єдиною перемогою в цій війні міг би стати день визволення Києва, який би відзначили українці".

"Але тепер, схоже, ситуація знову невпевнена. Ми вже демонстрували здатність ухвалювати дуже важливі рішення. Європа вже демонструвала лідерство. Зараз настав час, щоб ми знову зробили це", — наголосив глава МЗС Литви.

Ландсбергіс також висловився проти переговорів між Україною і Росією.

"Будь-які припинення вогню, будь-які переговори — це шлях до дня перемоги в Москві. Путін дуже активно над цим працював. І такий день може настати. День, коли українці не зможуть далі воювати, тому що ми не можемо надати їм зброю... Тут не можна "зійтися посередині", — зазначив він.

На його думку, "якщо дійде до припинення вогню і ми спробуємо це провернути з аргументами, що ми захистили Київ, інші українські території — буде ясно зрозуміло, що це перемога Путіна".

Нагадаємо, 3 листопада Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував чутки про "таємні переговори" з Росією. Чиновник запевнив, що Україна не веде переговорів "за зачиненими дверима" з Кремлем.