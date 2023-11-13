ЗСУ зкинули з дрона гранату і ліквідували звукорежисера "Реальных пацанов", – ЗМІ (фото)

Окупанта намагалися транспортувати з поля бою, але повторний удар знищив загарбника та його поплічників.

В Україні ліквідували звукорежисера серіалів "Реальные пацаны" і "Папины дочки" Валентина Ушакова. Подробиці повідомив російський сайт Life.

У повідомленні йдеться про те, що він отримав важке поранення внаслідок розриву гранати, яка була скинута з безпілотника. Окупанта поклали на ноші та намагалися доставити в госпіталь. В момент транспортування прилетів ще один боєприпас. Під час повторного вибуху нікому з загарбників вижити не вдалося.

На війну він пішов добровольцем у вересні. Фактично майже одразу й був ліквідований. Від початку значився як безвісти зниклий, але вже в жовтні стало відомо, що він загинув. Його поховали 11 листопада у селі Кужмара в Республіці Марій Ел.

Автори й актори серіалу "Реальние пацаны" не володіли інформацією, над якими саме проєктами він працював після завершення зйомок серіалу. З'ясувалося, що він також працював над створенням стрічки "Папины дочки".

Фото: скрін відео

На пропагандистському каналі ТНТ нещодавно показали фінальну серію комедійного серіалу "Реальные пацаны". У ній головні герої прийшли до поранених окупантів в госпіталь та почали їх оспівувати. Як виявилося, останній епізод зробили в пам'ять про звукорежисера проєкта.

Нагадаємо, 30 жовтня стало відомо, що у Донецьку в аварії загинув відомий бойовик "ДНР" із позивним "Хорват". За рік підполковник окупантів тричі потрапляв в ДТП, розповів побратим бойовика. Костянтин Ланчак воював проти України з 2014 року та штурмував Маріуполь у 2022-му. Остання, смертельна для бойовика, трапилася ввечері 28 жовтня в Ленінському районі Донецька.