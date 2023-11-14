Ядерна програма під загрозою: у США "нервують" з приводу ракети LGM-35A Sentinel

Спочатку загальна вартість програми Sentinel, яка має замінити чинну Minuteman III, становитиме близько 100 млрд доларів. Однак у процесі роботи виникли складнощі з фінансуванням.

Міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що одна з ядерних програм США зазнає труднощів і викликає його велике занепокоєння. Йдеться про міжконтинентальну балістичну ракету LGM-35A Sentinel, яка має прийти на зміну LGM-30G Minuteman III. Про це 14 листопада повідомили оглядачі Defence News.

Виступаючи на онлайновому заході Center for a New American Security міністр зазначив, що і стратегічний бомбардувальник B-21 Raider, і програма Sentinel є частиною ядерної тріади Сполучених Штатів. Обидві програми здійснюються компанією Northrop Grumman і "не можуть бути провальними".

При цьому Кендалл відмовився вдаватися в подробиці проблем, що стоять перед Sentinel, пославшись на те, що у нього немає відповідних повноважень. Однак наголосив, що деякі такі аспекти програми, як будівництво інфраструктури зв'язку та управління, а також виробництво самої ракети, виявилися вельми складними.

"Sentinel — одна з найбільших і найскладніших програм, які я коли-небудь бачив. Можливо, у певному сенсі це найбільша програма, за яку коли-небудь бралися ВПС", — сказав міністр.

За його словами, у Northrop Grumman виникли складнощі з фінансуванням. Спочатку загальна вартість Sentinel становитиме близько 100 млрд доларів, але в процесі роботи деякі витрати можуть зрости.

"У міру заглиблення в програму, у міру глибшого розуміння того, що нам доведеться робити, ми виявляємо деякі речі, які коштуватимуть грошей. Ми намагаємося оцінити, наскільки сильно це вплине на програму і які корективи нам доведеться вносити у зв'язку з цим", — пояснив Кендалл.

Оглядачі зазначили, що програма Minuteman III, яку має змінити Sentinel, охоплює 32 000 кв. миль, і містить 400 ракет у 450 шахтах. Наразі, за даними Рахункової палати США (GAO), для реалізації програми бракує фахівців, також існують проблеми з ланцюжком поставок і з програмним забезпеченням.

Раніше повідомлялося, що в Нідерландах стелс-винищувачі F-35A проходять сертифікацію "для виконання місії стримування". Йдеться про створення нової європейської платформи для американських ядерних бомб B61-12, якими оснастять F-35A в рамках програми НАТО з ядерного стримування.