"Захищали населення від нацистів": на Запорізькому напрямку взяли у полон групу окупантів (фото)

Російські військові говорять завченими фразами та намагаються переконати, що служать менш як рік та не мають відповідної бойової підготовки.

Українські військові взяли у полон ще чотирьох окупантів, які прийшли "звільняти свої землі" та "захищати населення від нацистів". Про це повідомляють у Східному оперативно-територіальному об’єднанні Національної гвардії України.

Російський військових взяли у полон військові бригади "Спартан" Гвардії наступу. Вони намагалися відновити позиції на Запорізькому напрямку.

Зазначається, що троє військових зі 136-ї окремої мотострілецької бригади. Ще один російський військовий з 1430-го мотострілецького полку РФ. За їх словами, на територію України вони прийшли "захищати населення від нацистів" та звільняти "свої" землі. Двоє з них служать за контрактом.

На Запорізькою напрямку взяли у полон чотирьох окупантів Фото: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України На Запорізькою напрямку взяли у полон чотирьох окупантів Фото: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України На Запорізькою напрямку взяли у полон чотирьох окупантів Фото: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України На Запорізькою напрямку взяли у полон чотирьох окупантів Фото: Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

Військові РФ стверджували, що не воювали, а служать менш як рік, тому не мають відповідної бойової підготовки. Окрім того, вони говорили, що російські підрозділи не мають мотивації йти на штурм та морально розкладаються.

"Один з полонених розповів, що вже відмовлявся від участі у бойових діях, після чого був відправлений на "яму", і що на фронт повернувся через страх тюремного ув’язнення", — йдеться у повідомленні.

Також окупанти розповіли, як у Росії заохочують воювати проти України. Так, за їх словами, чоловікам обіцяють швидше збагачення та соцгарантії. У разі відмови від мобілізації їм погрожують ув’язненням на термін від 8 до 15 років.

Нагадаємо, російські військовополонені не бажають йти на обмін та повертатися у Росію до завершення контрактів або до кінця війни. Вони переконують, що не бажають брати участь у бойових діях.

7 листопада повідомлялося, що в Україні відкриють ще один табір для полонених військових. Їх годуватимуть тричі на день та дозволятимуть зв’язуватися із рідними та забезпечать медичною допомогою.