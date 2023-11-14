"Кладуть найсміливіших": польські експерти відзначили ефективність касетних снарядів ЗСУ

Аналітики акцентують на тому, що касетні артилерійські снаряди здатні без особливих зусиль зупинити штурмову піхоту противника. І росіянам складно знайти контрзаходи, які необхідні їм для подальших наступальних операцій.

Українські війська застосовують проти противника касетні боєприпаси, які були надані Сполученими Штатами. Польські військові експерти відзначили їхню високу ефективність під час відбиття штурмів російських підрозділів, які мають бойовий досвід і особливо цінуються командуванням ЗС РФ. У зв'язку з цим аналітики вважають, що Міноборони Польщі має відновити виробництво таких боєприпасів, пишуть оглядачі Defence 24.

У матеріалі йдеться про те, що українським військам було поставлено артилерійські снаряди двох типів — М483А1 і М864 — які з моменту появи відіграють дуже важливу роль у бойових діях.

Ці снаряди несуть 88 або 72 осколкових суббоєприпаси відповідно, тож можуть вражати як транспортні засоби, так і живу силу, і насамперед штурмову піхоту.

Експерти звернули увагу, що такі російські підрозділи, як бригади угруповання "Вагнер", що воювали в Бахмуті, або батальйони так званого "Штурм-Z", вирізняються високою бойовою цінністю. При цьому командування ЗС РФ може використовувати такі підрозділи навіть за умови дуже високих втрат — головне, щоб вони виконали своє завдання.

Однак виявляється, що є засоби, які дають змогу досить ефективно боротися зі штурмовою піхотою. Зокрема й касетні боєприпаси, про які розповів один з інструкторів "Штурм-Z". На його думку, касетні боєприпаси дають дуже вигідне співвідношення "витрати-ефективність", оскільки зупинити штурмовиків можна лише кількома точними пострілами.

"Особливості дії касетних боєприпасів призводять до того, що втрати досягають такого рівня, що ефективні дії, особливо в наступі, стають для росіян дедалі складнішими. І це попри їхню "мужність" і терпимість до втрат", — підкреслили експерти.

Таким чином, цей вид озброєння ефективно і без особливих труднощів справляється з передовими і досвідченими підрозділами окупантів.

"Касетні боєприпаси були й залишаються високоефективним засобом ураження, проти якого важко знайти контрзахід. Ба більше, вони в рази підвищують ефективність артилерійських ударів, оскільки не потрібно ні "маси" осколкових снарядів, ні складних у виробництві ракет із GPS-наведенням для ураження конкретних цілей", — підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз, імовірно, не зможе передати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів до березня 2024 року. Журналісти агентства Bloomberg повідомили, що влада ЄС уже поінформувала країни-члени про те, що блок не виконає раніше взяте на себе зобов'язання з цього питання.