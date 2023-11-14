Handicap International назвала місце України у списку жертв протипіхотних мін

Особливо широко використовували протипіхотні міни збройні сили Росії та М’янми, а загалом вибуховими пристроями забруднені 85 країн і п'ять територій.

Україна посіла друге місце у світі за кількістю жертв протипіхотних мін. У довідці Landmine Monitor 2023, яку підготували фахівці гуманітарної організації Handicap International, повідомили подробиці.

Аналітики вивчили ситуацію на території нашої держави та зробили висновок, що за кількістю жертв Україна поступається лише Сирії. Трійка країн за кількістю жертв — убитих і поранених виглядає наступним чином:

Сирія (834 людини);

Україна (608);

Ємен (582);

М'янма (545).

У 2022 році загалом від бомб та цієї зброї, що не розірвалися, смертельних травм зазнала 1661 людина. Важкі поранення, як йдеться у документі, були в 3015 осіб.

Загалом це 85% цивільних. Майже половина жертв серед них – це діти.

Високі цифри пояснюються тим, що з 2015 року зросла кількість збройних конфліктів та спостерігається тенденція до саморобного мінування. У документі зазначили, що особливо широко використовували протипіхотні міни збройні сили Росії та М’янми.

З початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, за даними Landmine Monitor, російські війська широко застосовували протипіхотні міни щонайменше 13 різних типів. Конфлікти зростають, як зазначили аналітики, а деякі армії масово використовують наземні міни. Загалом 85 країн і п'ять територій на планеті наразі забруднені наземними мінами.

Нагадаємо, у липні у ЗСУ розповіли, як зміцнили кордон із Білоруссю. Фахівцям лише за 10 днів вдалося встановити 30 протитанкових мінних полів і загороджень із використанням понад 5,8 тис. мін. Уздовж кордону обладнано приблизно 5 тисяч метрів траншей і 6,5 тис. метрів протитанкових ровів.