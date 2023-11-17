"Знищити ідею суверенітету": у МЗС Естонії назвали мету Росії у війні проти України

За словами генерального секретаря МЗС Йонатана Всевіова, Естонія надає активнішу підтримку Україні на політичному, економічному та військовому рівні.

Росія прагне до встановлення нового порядку безпеки в Європі, який передбачає відмову від ідеї суверенітету на користь створення областей впливу. Тим не менш, важливо усвідомлювати, що неможливо досягти задоволення диктатора за рахунок втручання у волю інших націй і надії на досягнення стабільності. Про це заявив генеральний секретар МЗС Естонії Йонатан Всевіов в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Я можу посилатися тільки на те, що говорить саме російське керівництво. А воно сказало, що хоче нового європейського порядку безпеки, хоче знищити ідею суверенітету для тих, хто живе на кордонах Росії, і створити Європу, де знову відновляться їхні сфери впливу", — сказав Всевєвиов, відповідаючи на запитання, яка ключова мета РФ у війні.

Він наголосив, що Естонія відкине цю пропозицію, так само як і пропозиції щодо безпекових договорів, які Росія представила до 24 лютого 2022 року.

"Ми не прийняли їх і після того, як вони почали війну. Це просто неприйнятно, оскільки ми знаємо, куди приводить цей шлях, якщо ми погодимося. Неможливо задовольнити диктатора, жертвуючи волею інших народів і сподіваючись на стабільність. Ми не зможемо цього зробити, тому ми не будемо цього робити", — додав генсек МЗС Естонії.

Всевіов підкреслив, що саме з цієї причини ми надаємо активнішу підтримку Україні на політичному, економічному та військовому рівні.

Нагадаємо, що в серпні міністр оборони Естонії Ханно Певкур на неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС, що відбулася 29-30 серпня в іспанському Толедо, заявив про необхідність збільшити витрати на оборону і підтримку України.