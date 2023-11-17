"Робота ускладнена": Гуменюк розповіла, що заважає наступу ЗСУ на лівому березі Херсонщини

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, погіршення погодних умов ускладнює бої. Це стосується як окупантів, так і українських захисників.

Збройні сили України встановили свої позиції на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області. Однак ведення бойових операцій стало складнішим через несприятливі погодні умови. Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Там працюють різні Сили оборони, різні структурні складові, не тільки морська піхота. Там працюють різні підрозділи за своїм призначенням. І робота дуже потужна не тільки з особистою присутністю, а й аеророзвідка, артилерія дуже багато роблять для тих, хто закріплюється на лівому березі, щоб вони мали більш-менш забезпечений спокій", — пояснила речник.

Водночас вона наголосила на необхідності пам'ятати, що противник активно моніторить інформаційний простір щодо ситуації на лівому березі.

"Тому що в гібридній війні передача інформації — дуже важлива. Те, що передувало нашому цьому повідомленню — це знищення ворогом на окупованій території вишок мобільного зв'язку. Це знищення можливості у людей на окупованих територіях отримувати правдиву інформацію", додала Гуменюк.

Згідно з її висловлюванням, після тривалих військових дій та інформаційних зусиль Збройні Сили України можуть перейти на певний відкритий етап.

При цьому Гуменюк підкреслила, що погіршення погодних умов ускладнює бої. Йдеться як про окупантів, так і про українських захисників. Тому зараз наші воїни намагаються закріпитися на лівому березі.

"Треба усвідомлювати, що в умовах дуже поганої погоди зараз вона ускладнена. Тому що це не тільки ускладнює фізичне просування, а й аеророзвідку. Тому що грозове попередження. І у ворога зараз немає можливості так само потужно використовувати тактичну авіацію, як вони робили до цього етапу. (Пам'ятаєте бомбардування по 70-80 КАБів за добу.) Зараз цей період і використовується, щоб максимально надійно закріпити наші успіхи", — наголосила вона.

Нагадаємо, що в Офісі президента України вперше визнали, що Сили оборони відвоювали плацдарм на лівобережжі в Херсонській області, що потенційно відкриває нову лінію наступу на Крим.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонської області. Українські військові проводять масштабні наземні операції на лівому березі Дніпра. Силам оборони вдалося просунутися до Кринок.