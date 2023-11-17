Загроза Ohio і Virginia: у РФ похвалилися новим гідролокатором для субмарин "Борей"

Гідроакустична система "Іртиш-Амфора-Б-055" нібито здатна супроводжувати одночасно щонайменше 30 підводних цілей. За словами російських пропагандистів, комплекс має перевершувати аналогічні за дальністю на 100 км.

В умовах загострення протистояння між США і західними країнами Росія працює над модернізацією підводного флоту. Зокрема підводні човни проєкту 955 "Борей", можуть становити серйозну загрозу американським субмаринам класу Ohio і Virginia. Про це 16 листопада написали в Bulgarian Military.

Повідомляється, що небезпека американським стратегічним підводним човнам полягає в тому, що російські субмарини оснащені сучасною гідроакустичною системою "Іртиш-Амфора-Б-055".

За інформацією російських пропагандистів, цей гідролокатор нібито дає змогу "чути" кораблі супротивника на відстані, що в півтора раза більшій, ніж аналогічні системи найдосконаліших американських атомних субмарин класу Virginia та Ohio. Точніше, новий гідроакустичний комплекс може супроводжувати одночасно щонайменше 30 підводних цілей і перевершує аналоги за дальністю на 100 км.

"Бортова система "Іртиш-Амфора-Б-055" на підводних човнах "Борей" володіє багатофункціональними можливостями, даючи змогу одночасно відстежувати щонайменше 30 підводних цілей", — заявив російський "військовий експерт" Віктор Мураховський.

Тим часом цілком можливо, що крім виявлення підводних човнів противника, торпед і мінних полів, ця система відіграє важливу роль в арктичних операціях, даючи змогу оцінювати товщину льоду і визначати полігони для спливання або скидання ракет, пишуть західні оглядачі.

Скільки човнів класу "Борей" у складі російського флоту

Незважаючи на заявлені російськими пропагандистами характеристики гідроакустичного комплексу, не можна не враховувати той факт, що російський підводний флот володіє шістьма підводними човнами класу "Борей".

Наразі у складі ВМФ Росії перебувають підводні човни проєктів 955 і 955А: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" і "Владимир Мономах" проєкту 955, а також "Князь Владимир", "Князь Олег" і "Генералиссимус Суворов" проєкту 955А.

При цьому ВО "Севмаш" будує ще три кораблі проєкту 955А: "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" і "Князь Потемкин".

Крім того, до складу Тихоокеанського флоту до кінця 2024 року має увійти новий атомний підводний човен "Імператор Олександр III", який наразі проходить випробування.

Ці субмарини є найважливішим фактором зміцнення військово-морського потенціалу Росії, підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили США планують поставити на озброєння два ударні атомні підводні човни, після того, як цьогоріч було зірвано плани з проведення цих робіт. Йдеться про підводні човни класу Columbia і Virginia, які не були введені в дію в поточному році.