Армія Ізраїлю виявила 55-метровий тунель під лікарнею в секторі Гази (відео)

Ізраїльські військові зазначили, що бойовики ХАМАС цинічно використовували жителів Гази і пацієнтів лікарні "Аль-Шифа" як живий щит.

Військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявили під лікарнею "Аль-Шіфа" в Газі тунель, який тягнеться на 55 метрів під зруйнованим війною комплексом. При цьому глибина тунелю становить близько 10 метрів. Відповідне відео було опубліковано 19 листопада пресслужбою ЦАХАЛ у соцмережах.

На кадрах видно вузький прохід з арковою бетонною покрівлею, що закінчується сірими дверима. За даними ізраїльських армійців, тунель під лікарнею закінчувався вибухостійкими дверима. При цьому терористи ХАМАС заперечують, що тунелі розташовані в об'єктах цивільної інфраструктури, таких як лікарні.

"Цей тип дверей використовується терористичною організацією ХАМАС для того, щоб блокувати доступ ізраїльських сил до командних центрів і підземних об'єктів, які належать ХАМАС", — ідеться в заяві представників ЦАХАЛ.

Глава пресслужби Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі розповів журналістам, що вхід виявили, коли військовий бульдозер зніс зовнішню стіну лікарняного комплексу і виявив укріплену шахту з гвинтовими сходами, що спускаються на 10 метрів.

"Вона величезна, з металевими гвинтовими сходами, потім вона йде впродовж 55 метрів... і доходить до вибухостійких дверей", — сказав Хагарі, зазначивши, що війська поки не намагалися відчинити двері, побоюючись, що вони можуть бути заміновані.

За даними розвідки, тунель або роздвоюється, або там знаходиться "велике приміщення для управління", додав офіцер.

Також Хагарі повідомив, що коли ізраїльські сили увійшли на територію лікарні, то виявили білий пікап Toyota, в якому знаходилися РПГ, вибухівка, гранати, і автомати АК47. За його словами, цей пікап ідентичний тим, які використовували бойовики ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

"Уже кілька тижнів ми розповідаємо світові про те, як цинічно ХАМАС використовує жителів Гази та пацієнтів лікарні "Аль-Шіфа" як живий щит", — підкреслили ізраїльські військові.

Нагадаємо, голова ізраїльської Ради національної безпеки Цахі Ханегбі 17 листопада заявив, що Армія оборони Ізраїлю досягла всіх цілей, які було поставлено перед початком операції в секторі Гази, але зупинятися вони не збираються. За його словами, ізраїльські військові сповнені рішучості довести цю битву до кінця.