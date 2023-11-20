Білорусь готує до серійного виробництва гранатомети "Сапфір": на що він здатний

Особливістю білоруської розробки є те, що військовий може обʼєднати в одну систему одразу до 4 гранатометів й вести залповий вогонь.

Білоруський "Госкомвоенпром" завершив випробування вітчизняного гранатометного комплексу "Сапфір МГУ". Про це повідомляє державне видання "Белта".

17 листопада в Білорусі завершили випробування "Сапфіра". На випробування пішло майже 2 роки, за цей час було запущено вже 500 практичних пусків гранат. Також чиновники розпочали роботи з організації серійного виробництва гранатомета.

"Сьогодні дуже високий експортний потенціал у цього виробу як за ціновими, так і за технічними характеристиками. Найближчим часом ми цю роботу закінчимо і вже з наступного року, після завершення дослідницьких випробувань Міністерства оборони, ставимо цей виріб на виробництво. Приблизно починаючи з травня організуємо серійне виробництво", — сказав голова Державного військово-промислового комітету Дмитро Пантус.

Випробування "Сапфір МГУ" визнані успішними Фото: БелТА

"Сапфір МГУ" — це гранатометний комплекс з можливістю ураження різного типу цілей від укриттів до бронетехніки. Зазначається, що гранатомет може вести стрільбу на відкритій місцевості або ж із закритих позицій. Тубуси можна поєднати до 4 одразу, щоб військовий запускав одразу 4 гранати.

Також чиновники заявляють, що за "Сапфіром МГУ" будуть йти більш досконалі та більші комплекси. Відомо, що калібр складає 61-мм, ефективна дальність стрільби — 400 метрів, а максимальна — 1000 метрів.

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