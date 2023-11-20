Новий обстріл Нікополя: є постраждалі, пошкоджено житлові споруди та енергоінфраструктуру (фото)

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, загинула 83-річна жінка, а поранення дістав 53-річний чоловік.

Російські окупанти в понеділок, 20 листопада, завдали по Нікополю Дніпропетровської області артилерійського удару. Про це повідомив після обіду голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Поранення дістав 53-річний чоловік", — йдеться в повідомленні.

Також Лисак уточнив, що було пошкоджено три приватні будинки, дві господарські будівлі, автомобіль, лінію електропередач і газопровід.

І додав, що інформація ще уточнюється.

Обстріли Нікополя — останні новини

Нікополь Дніпропетровської області наразі перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області.

14 листопада війська РФ атакували Нікополь трьома дронами-камікадзе. Унаслідок удару одна людина загинула, 72-річний чоловік дістав поранення. Кількома днями раніше загарбники завдали удару по місту двома ударними БПЛА — загинула 67-річна місцева жителька.

13 листопада росіяни обстріляли Нікопольську громаду. Унаслідок обстрілу поранено 42-річного чоловіка.

3 листопада війська РФ з артилерії обстріляли Нікопольський район, унаслідок чого було зафіксовано руйнування, є поранені.

21 жовтня російські військові вкотре вдарили по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії. Одна людина загинула.

11 жовтня під час удару по гімназії в Нікополі загинуло четверо людей.

Нагадаємо, Сили оборони Півдня повідомили, що в ніч на 18 листопада російські окупанти атакували південні регіони безпілотними літальними апаратами типу Shahed-131/136. Силами протиповітряної оборони знищено вісім: Миколаївська область — 6, по 1 у Херсонській та Одеській областях.

Крім того, вранці 20 листопада Збройні сили РФ обстріляли автостоянку приватного транспортного підприємства в Херсоні.