Копія французьких Caesar: Ефіопія показала на озброєні десятки китайських САУ SH-15

Китайська розробка має цифровий балістичний компʼютер, GPS та лазерний далекомір, щоб спростити роботу екіпажу.

Збройні сили Ефіопії продемонструвала 32 китайських самохідних артилерійських установок SH-15 калібру 155-мм. Про це повідомляє Army Recognition.

Під час виставки озброєння ефіопська армія показала частину придбаних у китайців артустановок SH-15. Вартість однієї машини оцінюється в приблизно 2,1 млн доларів.

САУ SH-15

У виданні зазначають, що на початку 2000-х років китайська компанія China North Industries Corporation почала розробку самохідних гаубиць. При цьому вони "черпали натхнення" у французьких САУ Caesar. Метою розробки було створити САУ на базі колісної вантажівки зі 155-мм гарматою для експорту в інші країни. Результат розробки показали у 2017 році під назвою SH-1, на базі якої потім створили SH-15. Машина мала успіх: Пакистан замовив близько 250 САУ SH-15, а Ефіопія — 32 одиниці. Також замовлення зробила і держава для Народно-визвольної армії Китаю.

SH-15 має гармату 155-мм гармату довжиною 52 калібри. Вона може використовувати високоточні снаряди GP1 або GP155. Також заявляється, що китайська САУ сумісна зі всіма натівськими снарядами. Максимальна дальність стрільби звичайним боєприпасом складає 20-30 км, а активно-реактивним до 53 км.

Для захисту екіпажу САУ SH-15 має броньовану кабіну, яка захищає від стрілецької зброї та артилерійських осколків. Машина оснащена балістичним компʼютером, лазерним далекоміром та GPS для полегшення наведення.

Нагадаємо, 28 жовтня Ефіопія показала російську станцію РЕБ "Красуха-4" під час проведення військового параду.

8 листопада аналітики проаналізували потенційні можливості китайської САУ PLZ-05B.