Їхнє знищення завдасть шкоди РФ: "Атеш" розвідав військові об'єкти у Ростові-на-Дону (фото)

Партизани розвідали базу паливно-мастильних матеріалів на вулиці Стрілковій в Ростові-на-Дону та "Південне Управління Дорожнього Господарства МО РФ".

Українське підпілля розвідало військові логістичні об'єкти в Ростові-на-Дону (Російська Федерація). Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Агент нашого руху розвідав базу паливно-мастильних матеріалів на вулиці Стрілковій. Також було розвідано "Південне Управління Дорожнього Господарства МО РФ", яке організовує автотранспортне та дорожнє забезпечення російської армії", — йдеться у повідомленні партизанського руху.

Військові логістичні об'єкти в Ростові-на-Дону

Партизани розповіли, що ці російські об'єкти організовують логістичні маршрути та постачають паливо по всьому південному регіону Росії та війську на тимчасово окупованих територіях України. Також база паливно-мастильних матеріалів забезпечує прилеглий військовий аеродром, який російські військові використовують у військових цілях, а тому він є "законною ціллю".

В "Атеш" наголосили, що знищення цих об'єктів може завдати серйозної шкоди можливостям Російської Федерації.

"Робота ведеться, всю інформацію було передано відповідним органам", — додали в повідомленні підпілля.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо про те, що українські партизани проникли в одну з частин Росгвардії в тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Під час "вилазки" вдалося зробити розвідку та дізнатися кількість військової техніки та особового складу ворога.

17 листопада в "Атеш" повідомили, що підпілля пробралося на територію однієї з частин Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованій Феодосії в Криму. Партизанам вдалося пробратися на територію військової частини в той час, коли чергова зміна спала в неналежний час.