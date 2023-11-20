У РФ можлива тотальна мобілізація після виборів президента в 2024 році, — секретар РНБО

На думку Олексія Данілова, президентські вибори у РФ 17 березня 2024 року стануть "знаковою датою" для Кремля, після якої можлива тотальна мобілізація громадян.

Російська Федерація не відмовляється від своєї цілі знищити Україну як державу, і готується до тривалої війни. Для цього Кремль може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року. Про це 20 листопада заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов під час виступу на форумі Halifax International Security Forum, передає пресслужба відомства.

За словами Данілова, Росія готується до тривалої війни й змогла адаптуватися до обмежувальних заходів, введених західними країнами у відповідь на військову агресію проти України. Кремль постійно вливає кошти у свою оборонну сферу.

"Росія виявилась стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалось. Економіка країни все більше переходить на військові рейки. Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року", — зазначив секретар РНБО.

Він звернув увагу на те, що президентські вибори у РФ 17 березня наступного року стануть "знаковою датою" для Кремля.

"Після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв'язані", — вважає Олексій Данілов.

На його думку, РФ в нинішньому вигляді вона буде становити загрозу сусідам, Європі та світовому порядку. Україна і світова спільнота мають 3-4 місяці для відповідної підготовки.

"Україна та український народ будуть боротися до кінця. Ми впевнені у своїй перемозі. Ми чітко знаємо і декларуємо, що є для нас перемога у війні і перемога у мирі", — наголосив секретар РНБО України.

Нагадаємо, 10 листопада в РНБО пояснили, чому в Україні ніколи не буде переходу на воєнні рейки. За словами Данілова, забезпечення ЗСУ боєприпасами, ракетами та бронетехнікою відбувається силами держави в тісній співпраці з приватними підприємствами, зокрема й у колабораціях із виробниками з інших країн.