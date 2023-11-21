Лідер ХАМАСу заявив, що перемир'я з Ізраїлем "близько", — ЗМІ

За даними журналістів, угода між Ізраїлем і ХАМАСом про звільнення заручників і багатоденну паузу в бойових діях "ближча, ніж будь-коли".

Угруповання бойовиків ХАМАС "близьке" до укладення угоди про перемир'я з Ізраїлем. Про це повідомив один із лідерів організації Ісмаїл Ханія агентству Reuters.

За словами Ісмаїла Ханії, представники ХАМАСу були "близькі до укладення угоди про перемир'я" з Ізраїлем, і угруповання передало відповідне повідомлення катарським посередникам.

У коментарі ЗМІ представник ХАМАСу Іссат ель-Решик зазначив, що в рамках переговорів обговорюють тривалість перемир'я, доправлення допомоги в сектор Гази, а також обмін полоненими. За його словами, йдеться про звільнення жінок і дітей, а додаткові подробиці повідомить Катар.

Одне з джерел видання, поінформоване про переговори, повідомило, що угода між Ізраїлем і ХАМАСом про звільнення заручників і кількаденну паузу в бойових діях перебуває на "завершальній стадії" і "ближча, ніж будь-коли".

Автори публікації також зазначають, що Ізраїль, як правило, не коментує переговори, проте один з ізраїльських телеканалів процитував своє джерело в уряді, яке заявило, що "вони близькі".

Нагадаємо, 10 жовтня ХАМАС оголосив про свою готовність звільнити ув'язнених, яких вони захопили під час атак на Ізраїль, за умови припинення нальотів на Сектор Гази. Бойовики також стверджують, що не всі захоплені ними в перші дні війни перебувають у їхній владі.

Пізніше, 21 жовтня, ЗМІ повідомили, що бойовики ХАМАСу відпустили двох заручників, які є громадянами США. Йдеться про матір і доньку. За даними журналістів, заручників передали Червоному Хресту в результаті переговорів між Катаром і ХАМАСом.