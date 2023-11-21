"Нагадує Другу світову війну": у ЗСУ розповіли про атаки росіян в районі Авдіївки (відео)

Росіяни постійно повторюють атаки та лише втрачають особовий склад, але не зупиняють наступів, розповів український офіцер.

Російські окупанти частіше застосовують піхоту, а події в районі Авдіївки нагадують Другу світову війну. Подробиці повідомив в ефірі телемарафону офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Спочатку, з його слів, росіяни проводять артилерійські обстріли. Згодом вони розпочинають атаки окремими підрозділами.

Він зазначив, що бої на Авдіївському напрямку нагадують Другу світову війну. Усі спроби окупантів закінчуються для них невдало. Росіяни постійно повторюють атаки та лише втрачають особовий склад.

"Усі їхні потуги просто розбиваються у стіну нашого захисту", – додав Сергій Цехоцький.

Він також зазначив, що тривають обстріли інфраструктури. В Селидове також обстріляли цивільну лікарню. Окупанти обстріляли місто, застосувавши комплекси С-300.

Битва за Авдіївку – дані Генштабу ЗСУ

Окупанти, як йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України, не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Марними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, Степового, Первомайського й поблизу самої Авдіївки. Силами оборони України відбито 10 атак противника

Нагадаємо, аналітик пояснив, чому дрони РФ наблизилися до кордону Польщі вночі 21 листопада. Росіяни почали змінювати траєкторію польоту своїх дронів, щоб ті проходили по місцевості, яка важка для того, щоб по ній переміщувалися мобільні групи українських захисників.