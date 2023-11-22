Призначення нового глави Командування медичних сил: що відомо про Анатолія Казмірчука

За словами журналістів, Анатолій Казмірчук 11 років очолював Головний військовий клінічний госпіталь у Києві. Щоправда, на нього також багато хто скаржився.

Новий очільник Командування медичних сил (КМС) Анатолій Казмірчук — людина непублічна, мало говорить про проблеми й про покращення. Принаймні, так про нього розповідають медики, які його особисто знаю, повідомляє "Суспільне".

За словами журналістів, протягом останнього року до роботи Командування медичних сил загалом та генерал-майора Тетяни Остащенко зокрема була низка запитань. Вони стосувалися насамперед неякісних турнікетів, роботи військово-лікарської комісії (ВЛК). Окрім цих аспектів залишаються проблеми з навчанням і підготовкою бойових медиків, стандартами та протоколами надання медичної допомоги, закупівлями, розподілом коштів, які отримувала Україна як гуманітарну допомогу.

І ось, як нагадало видання, 19 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив Остащенко і призначив на її місце Анатолія Казмірчука.

Повідомляється, що Анатолій Казмірчук 11 років очолював Головний військовий клінічний госпіталь у Києві. Щоправда, на нього також багато хто скаржився. В установі були довгі черги, неінклюзивність простору, застарілий ремонт, корупція. Після того як про проблеми дізналася громадськість, їх почали вирішувати.

Як розповів військовослужбовець Олег Симороз, який дістав поранення 2022 року, у госпіталі працюють професійні лікарі, але умови перебування — залишають бажати кращого.

"У половині госпіталю немає душових та інклюзивних туалетів. Багато питань закривали волонтери. Наприклад, встановили пандус у відділенні, де я був. Нові ліжка теж закуповували волонтери. Тому я із застереженням ставився б до призначення керівника госпіталю в КМС", — розповів він.

Крім того, співрозмовники журналістів розповіли, що Казмірчук — людина не публічна і мало говорить не тільки про проблеми, а й про поліпшення в госпіталі за час його керування.

Військовий медик Антон Шевчук розповів, що познайомився з Казмірчуком у 2014 році.

"Я з ним перетинався в роботі, коли працював заступником начальника Білоцерківського військового госпіталю. Тобто, він був моїм керівником. Проблемні питання вирішувалися швидко. Треба машини, люди — ми це отримували. У березні 2022 року він залучав мене до евакуації поранених, яких колонами вивозили з Києва. Для роботи в госпіталі він зібрав хорошу команду офіцерів", — розповів Казмірчук.

У Міноборони України заявили, що медична сфера загалом потребувала перезавантаження. Саме тому на посаду голови КМС було призначено Казмірчука.

"Ротації військових на посадах — це нормальна практика", — сказала заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Сам Казмірчук сказав, що даватиме коментарі журналістам після того, як офіційно отримає повноваження голови КМС.

Зазначимо, що 20 листопада в Міноборони заявили, що система в Медичних силах не ідеальна і потребує трансформації. За словами начальника пресслужби оборонного відомства Іларіона Павлюка, українські військові мають своєчасно отримувати необхідну допомогу, а наявна система не завжди дає змогу це зробити. У зв'язку з цим необхідно перезавантажити командування.