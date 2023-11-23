Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я і звільнення заручників: що відомо

За даними представника МЗС Катару Маджеда аль-Ансарі, про припинення бойових дій буде оголошено вранці п'ятниці. При цьому звільнення полонених відбудеться лише після обіду.

Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей, які передбачають звільнення заручників і припинення вогню. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі, передає The Times of Israel 23 листопада.

Зазначається, що режим тимчасового перемир'я набуде чинності о 7 годині ранку 24 листопада. При цьому, 13 ізраїльських заручників будуть відпущені лише о 16:00 того ж дня.

Представник МЗС Катару вже отримав список цивільних осіб, які будуть відпущені бойовиками ХАМАС. Загалом, попередньо, таких буде чотири групи.

Щодо заручників з інших країн, які також утримуються терористичним угрупованням, інформації немає. Маджед аль-Ансарі заявив, що "пріоритетом було звільнення жінок і дітей". Також пішла мова про майбутнє розширення перемир'я за рахунок звільнення більшої кількості заручників.

Кінцева мета в тому, зазначають у катарському МЗС, щоб пауза в бойових діях у підсумку закінчилася "тривалим перемир'ям". Скільки триватиме припинення вогню цього разу — поки що немає інформації.

Інформація про ймовірне звільнення заручників з'явилася ще 22 листопада. Тоді зазначалося, що Ізраїль погодився на угоду з ХАМАС для звільнення заручників. Журналісти стверджували, що режим перемир'я триватиме кілька днів, а кожна доба припинення вогню нібито означатиме звільнення ще 10 заручників.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що напередодні перемир'я ЦАХАЛ продовжує битися в Газі. За інформацією журналістів, Армія оборони Ізраїлю ясно дала зрозуміти, що військові продовжують діяти в секторі та завдають ударів по інфраструктурі угруповання ХАМАС.