З України виїхало понад 600 тисяч чоловіків: що на них чекає після війни, — боєць ЗСУ (відео)

На думку військового Кирила Сазонова, чоловіки, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни з РФ, мають знати, що чекає на них вдома.

Військовий ЗСУ та політолог Кирило Сазонов прокоментував статистику Євростату про те, скільки чоловіків виїхали з України з початку повномасштабного вторгнення. Свій коментар він опублікував у ТікТок.

Сазонов зазначив, що йдеться про 650 тисяч чоловіків призовного віку.

"Я не знаю, навіть у відсотках, скільки виїхало законно, а скільки ні. Ситуація дуже цікава — що з цим робити і як ставитися до цих людей після перемоги", — зазначає військовий.

І додає, що серед тих, хто виїхав з України, багато людей, які зовсім не бідують і не "нашкребли на "Шлях".

"Вони захочуть повернутися, зайняти якісь колишні посади. Як до них ставитися? З одного боку, я заздрю ​​людям, які мають прості рішення завжди — поставив штамп і немає сумнівів", — розмірковує Сазонов.

За словами військового, буде надто дивно, якщо ті люди, які воювали або допомагали армії, волонтерили, після війни користуватимуться тими самим правами, як і ті, хто спокійно пересидів ці часи за кордоном. Проте Сазонов зауважив, що звичайно є серед тих, хто наразі перебуває за кордоном, люди, які дуже допомагають рідній країні.

Проте, підкреслює військовий, чи не краще повернути все ж таки українців, а державі вже час думати про те, як це зробити, пропонувати якісь рішення, бо люди мають знати, що на них чекає вдома.

Нагадаємо, що 18 вересня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив: військовозобов'язані українці, які виїхали за кордон за допомогою фіктивних довідок, матимуть юридичні проблеми після повернення в Україну.

Раніше представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський повідомив, що масової екстрадиції "ухилянтів" в Україну не буде, однак повернення окремих порушників можливе в разі порушення кримінальних справ.