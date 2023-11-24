Сунуть хвилями і колонами: ЗС РФ намагаються просунутись у районі Синьківки, — DeepState

Росіяни тиснуть з кількох боків, а на деяких ділянках ЗСУ мають певні успіхи. Важкі бої точаться в районі Лимана Першого.

Російські окупанти активно штурмують позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку і намагаються просунутись у район Синьківки. Про це "Еспресо" розповів співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

"Куп'янський напрямок залишається складним, тому що ворог продовжує концентрувати там сили. Якщо дивитися від лінії Масютівка — Ягідне, на ділянці Ягідне — Іванівське стабілізувалася ситуація. Бійці ЗСУ мали певні успіхи, бачимо зміни на мапі. У зоні населених пунктів Першотравневе, Масютівка, Лиман Перший ворог продовжує тиснути й намагається просунутись у район Синьківки", — пояснив Погорілий.

Він також додав, що важкі бої точаться в районі Лимана Першого, зокрема, у місцевих лісах.

"Ворог постійно суне хвилями. Іноді штурмує колонами, іноді штурмовими групами, іноді технікою намагається тиснути. Але масштабних змін на лінії бойового зіткнення нема. Сили оборони тримають оборону, і є успішні стабілізаційні дії", — розповів співзасновник проєкту DeepState.

Бої на Куп'янському напрямку. Карта DeepState

Нагадаємо, що захисники Бахмута протистоять дронам окупантів за допомогою спеціальних рушниць. українські захисники зазнали ударів кількох російських дронів, причому один із таких безпілотників односторонньої дії врізався в автобус неподалік від розташування ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що 16 українських безпілотників атакували Крим, з них 3 не вдалося збити, і вони потрапили в польовий табір ЗС РФ та установку С-300.