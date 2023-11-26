Західні ЗМІ показали, як ППО відбивала атаку на Київ: з'явилася реакція Повітряних сил (відео)

Спікер командування Юрій Ігнат зазначив, що журналісти не показали, з яких локацій могли вилітати ракети, тому військовослужбовці не мають претензій до міжнародних медіа.

Деякі західні ЗМІ, які зараз працюють в Україні та висвітлюють повномасштабне вторгнення ЗС РФ, показали в мережі кадри роботи ППО в Києві 25 листопада. Йдеться, наприклад, про журналістів Reuters і The Sun. Але в ЗСУ вважають, що опубліковані відео та фотокадри не містили жодної чутливої інформації. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

"Я бачив відео, там немає нічого такого через що потрібно було б хвилюватися. Робота ППО показується, і командувач Повітряних сил у себе в Telegram-каналі іноді дякує нашим захисникам і показує відео. Тому претензій немає", — сказав він.

Ігнат пояснив, що в мережі не можна публікувати фото і відео з локаціями, де розміщені системи протиповітряної оборони.

"Чутлива інформація — це коли видно місце пуску зенітної ракети. У противника це ж відео може бути з різних точок, а на перехресті цих точок можна точно визначити, звідки саме був проведений запуск", — розповів Юрій Ігнат.

Що саме показали західні журналісти

На відеокадрах, які були опубліковані, наприклад, агентством Reuters, відображено те, як українська ППО завдає ударів по російських дронах у Києві. Також можна помітити київські багатоповерхівки і місця, звідки вівся вогонь по повітряних цілях. При цьому авторство відео на сайті не вказано. Також агентство поділилося зі своїми читачами фотографіями, на яких видно моменти знищення дронів у небі над українською столицею.

До слова, 10 вересня 2023 року Reuters теж показало роботу ППО в Києві, за що було розкритиковано ЗСУ. Тоді речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пообіцяв, що робота західних журналістів буде перевірена відповідними службами. Він також пояснив, що росіяни після ракетних або дронових атак по Україні уважно вивчають усю опубліковану інформацію про наслідки.

"Усі пабліки проглядаються ворогом, це очевидно. Усю інформацію, яка навіть у коментарях є, її отримують відповідні служби. Далі узагальнюють і роблять висновки про все: розташування, перебування, сили і засоби", — зазначив він.

Зазначимо, що знімати роботу ППО заборонено як українським, так і іноземним громадянам згідно з ч.2 ст. 114-2 КК України. Санкції цієї статті передбачають ув 'язнення строком на вісім років.

Також нагадаємо, внаслідок масованої дронової атаки 25 листопада в Києві постраждали п'ятеро людей. У різних районах столиці було зафіксовано падіння уламків БПЛА.