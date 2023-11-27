Для диверсій та артударів: на Чернігівщині "Шут" стежив за ЗСУ та передавав дані росіянам (фото)

ФСБ завербувала 20-річного мешканця Новгород-Сіверської громади у березні 2022 року під час часткової окупації регіону. У жовтні 2023 року його "куратор" поставив зраднику України нові завдання.

СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за дислокацією та переміщенням підрозділів Сил оборони на Чернігівщині. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у Telegram.

Правоохоронці встановили, що він з жовтня за вказівкою окупантів збирав інформацію та розвіддані стосовно дислокації українських захисників у регіоні. Порушник намагався встановити точні координати штабів українських військ, які залучені до оборони північних кордонів України.

Шпигуна цікавили локації розташування фортифікаційних споруд. Він шукав місця найбільшого зосередження військової техніки українських захисників та особового складу.

Розвідінформація потрібна була російським загарбникам для організації диверсійних вилазок та підготовки відповідних артилерійських ударів по прикордонню України. Під час виконання завдання в районі можливого розташування одного з об’єктів Сил оборони його виявили.

Порушником виявився 20-річний мешканець Новгород-Сіверської громади. ФСБ завербувала його ще у березні 2022 року. Тоді частина регіону була у тимчасовій окупації. Він отримав оперативний псевдонім "Шут". Згодом порушник почав вивчати інструкції щодо проведення підривної та розвідувальної діяльності на користь загарбників.

Фото: Пресслужба СБУ

Після втечі окупантів з Чернігівщини "Шут" перейшов у "режим очікування". Саме у жовтні 2023 року його "куратор" поставив зраднику України нові завдання.

Для їхнього виконання зрадник на власному автомобілі їздив по регіону та фіксував на камеру мобільного телефону місця ймовірного базування Сил оборони. Для конспірації ворожий агент видаляв усі повідомлення одразу після їх прочитання представником ФСБ.

Нагадаємо, наприкінці жовтня СБУ викрила російського агента, який за 30 тисяч гривень шпигував за переміщенням колон ЗСУ. Чоловік самостійно вийшов на зв’язок з представником спецслужб РФ та запропонував допомогу у війні з Україною.