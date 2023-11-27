Рекордні з початку вторгнення: британська розвідка озвучила втрати ЗС РФ у боях за Авдіївку

За словами аналітиків, раніше рекордним місяцем для противника був березень, коли велися активні бої за Бахмут. Тепер, коли наступ перейшов на Авдіївку, збитки для противника збільшилися.

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат на території України, й останнім часом статистика показує рекордні результати. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії 27 листопада.

За словами аналітиків, втрати ЗС РФ у листопаді становлять у середньому 931 особу на добу. Це на підставі даних, якими щодня ділиться Генеральний штаб ЗСУ.

"Раніше найсмертоноснішим місяцем для Росії був березень 2023 р. із середнім показником 776 втрат на день, у розпал наступу російських військ на Бахмут", — ідеться в повідомленні.

Було зазначено, що перевірити методологію, за якою ведеться підрахунок, досить складно. Якщо брати загальну кількість убитих і поранених, то цифри сходяться, і противник справді зазнає великих втрат на полі бою в Україні.

Пов'язано це, як зазначили британські аналітики, з наступом ЗС РФ на місто Авдіївка на Донеччині, яке вони не можуть оточити, попри колосальні зусилля та величезні резерви.

"За останні шість тижнів російські війська, ймовірно, зазнали одних із найвищих втрат за всю війну", — підсумували в британській розвідці.

У британській розвідці назвали втрати ЗС РФ за останні кілька тижнів Фото: Міноборони Великобританії

До слова, аналітики з ISW 26 листопада повідомили, що ЗС РФ захопили частину промзони в Авдіївці. Військові блогери РФ стверджували, що 26 листопада захоплено всю промислову зону біля залізничної станції "Ясинувата-2", проте жодних підтверджень цього немає.

25 листопада в ЗСУ розповіли про тактику ЗС РФ у боях за Авдіївку. Офіцер 59-ї бригади Сергій Цехоцький сказав, що українські військові постійно перебувають під тиском артилерії, піхоти й дронів ворога. Обстріли проводяться як удень, так і вночі.