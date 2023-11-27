Прогалини в ядерному щиті РФ: експерти розповіли про масштабне випробування ракети Сармат

Російські військові мають намір провести пробний запуск ракети над Південним полюсом. Західні експерти нагадали, що, за деякими даними, Росія раніше провела щонайменше 13 випробувань "Сармата", і вони були не зовсім успішними.

Росія має намір провести "розширені" випробування нової важкої міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-28 "Сармат", яка здатна нести до 15 ядерних боєголовок. Західні експерти вказують на деякі проблеми з цим озброєнням, оскільки останні 13 випробувань були не зовсім успішними. Про це йдеться в матеріалі Army Recognition 27 листопада.

Оглядачі пишуть, що тестовий політ "Сармата", який передбачається провести над Південним полюсом, знаменує собою найважливіший етап у розробці ракети й вирізняється своєю масштабністю.

"Сармати" покликані замінити в стратегічному арсеналі Росії ракети "Воєвода", які ще мають неофіційну назву "Сатана". Офіційно її було поставлено на бойове чергування 1 вересня 2023 року, а перед цим вона пройшла всебічні випробування 2022 року.

Однак тепер російські військові за вказівкою президента Володимира Путіна мають намір провести пробний запуск ракети над Південним полюсом. За даними американського аналітичного центру Nuclear Threat Initiative, у період із 2017 до 2019 року Росія провела щонайменше 13 випробувань цієї ракети, і ці випробування були не зовсім успішними, що ставить під сумнів надійність і ефективність цієї системи озброєння.

Коротко про найпотужнішу МБР Росії

РС-28 "Сармат" — масивний ракетний комплекс, що являє собою міжконтинентальну балістичну ракету на рідкому паливі масою понад 200 тонн. Вона здатна нести від 10 до 15 ядерних боєголовок індивідуального наведення.

На старті ракета витрачає значну кількість палива, але ступені відокремлюються, що дає змогу ракеті зберігати енергію. Третій ступінь має чотири двигуни, що розвивають тягу понад 100 тонн, що потенційно збільшує дальність польоту ракети та ускладнює її перехоплення засобами протиракетної оборони противника.

Однією з головних переваг "Сармата" є його потенційна здатність обходити наявні системи протиракетної оборони. Вражаюча дальність польоту ракети становить 18 000 км, що теоретично дозволяє їй уражати найрізноманітніші об'єкти по всьому світу. Крім того, її боєголовки оснащені спеціальним обладнанням, що може ускладнити їх виявлення в польоті як в атмосфері Землі, так і в космосі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 5 жовтня під час засідання дискусійного клубу "Валдай" заявив, що відповідь Росії на ядерну атаку буде смертельною для будь-якого противника. За його словами російські розробники закінчили роботи над надважкою ракетою "Сармат".