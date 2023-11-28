Канада надасть Україні 11 тисяч гвинтівок Colt C7 і C8: що відомо про зброю (фото)

Гвинтівки створені на базах двох карабінів — Colt Model 715 і Colt Model 725, але мають низку унікальних особливостей.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 24 листопада оголосив про передачу Україні 11 тисяч штурмових гвинтівок виробництва компанії Colt Canada. І хоча конкретні моделі гвинтівок не розкриваються, імовірно, це місцеві варіанти гвинтівок на платформі AR-15, відомі як Diemaco C7 і Diemaco C8 відповідно. Про це 27 листопада розповіли оглядачі Army Recognition.

Дві канадські штурмові гвинтівки, створені на основі платформи AR-15

Diemaco C7 є стандартною штурмовою гвинтівкою канадських збройних сил. За деякими даними, гвинтівка C7 створена на базі американської M16A2, але є інформація, що канадці купили ліцензію на один з експортних варіантів — Colt Model 715. Незважаючи на зовнішню схожість C7 і Colt Model 715, канадська гвинтівка має унікальні особливості, які відрізняють її від інших зразків.

Модифікація C7A1

Гвинтівка оснащена газовідвідною автоматикою і поворотним затвором, аналогічним M16, і веде вогонь боєприпасами 5,56x45 мм НАТО з магазинів ємністю 30 патронів. Зброя має кілька режимів стрільби, включно з напівавтоматичним і автоматичним. Крім того, вона часто оснащується оптичним прицілом Elcan 3.4x, що підвищує її точність.

C7 використовується як стандартна гвинтівка в канадських збройних силах, а також має кілька модифікацій, зокрема і снайперський варіант.

Снайперська модифікація С-7

Гвинтівка C8 створена на базі карабіна Colt Model 725 і призначена для виконання більш специфічних завдань, насамперед для спецпідрозділів. Відмінною особливістю гвинтівки C8 є її компактність — вона коротша, легша та ергономічніша за C7, що робить її ідеальною для використання в умовах обмеженого простору.

C8 має багато спільного з C7, включно з патроном 5,56x45 мм НАТО, магазинами на 30 набоїв і режимами стрільби. Однак здебільшого його використовують канадські спецпідрозділи та інші підрозділи, які потребують більш компактної та універсальної зброї.

Модифікація гвинтівки C8A1

Гвинтівка має низку модифікацій — C8A2 з обважнілим стволом, С8 Special Forces Weapon з попередньо встановленою цівкою KAC RAS, C8CQB зі стволом завдовжки 9,8 дюймів, снайперський варіант C8CT, а також експортний варіант С8 IUR.

Нагадаємо, чеські зброярі представили пістолет-кулемет CZ Scorpion EVO 3 S2 micro під калібр 9×19. Він є прямим спадкоємцем однойменного дуже успішного пістолета-кулемета CZ Scorpion EVO 3, який представлений на ринку з 2011 року.