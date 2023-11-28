Обличчя пропаганди РФ: в Україні загинув заступник командира 14-го армійського корпусу, — офіцер ЗС

За даними полковника Анатолія Штефана, інформація потребує підтвердження. Попередньо повідомляють, що генерал ЗС РФ підірвався на міні.

На війні в Україні ймовірно загинув заступник командира 14-го армійського корпусу ЗС РФ, генерал-майор Володимир Завадський. Про це повідомив український військовий, полковник Анатолій Штефан із посиланням на повідомлення в соцмережах.

За попередньою інформацією, російський офіцер підірвався на міні у вівторок, 28 листопада. Інцидент стався о 14:30. При цьому місце загибелі військового поки невідоме.

Зазначимо, що в українському командуванні поки що не коментували цієї інформації.

Володимир Завадський — що про нього відомо

За даними OSINT-аналітиків InformNapalm, Володимир Завадський раніше був командувачем Таманської дивізії, його нібито поранили в районі Ізюма Харківської області, і він зумів і пораненим евакуювався.

Примітно, що портрет молодого Завадського було використано для реклами військової служби за контрактом.

Фото: Соцмережi

Одружений, має двох синів. Варто зазначити, що всі соціальні мережі сім'ї Завадських були видалені. Зокрема, сторінки синів у "ВКонтакте" та батьків — в "Одноклассниках".

Фото: Соцмережi

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що на фронті загинув один із провокаторів з боку "антимайданівців" під час пожежі в одеському Будинку профспілок 2 травня 2014 року. Одесит Владислав Войцеховський воював на боці Росії.

Нагадаємо також, у жовтні полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан повідомляв, що в Донецьку в аварії загинув бойовик "ДНР" Костянтин Ланчак. Він воював проти України з 2014 року і брав участь у боях в Іловайську та Дебальцевому.