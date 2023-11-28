Обличчя пропаганди РФ: в Україні загинув заступник командира 14-го армійського корпусу, — офіцер ЗС
За даними полковника Анатолія Штефана, інформація потребує підтвердження. Попередньо повідомляють, що генерал ЗС РФ підірвався на міні.
На війні в Україні ймовірно загинув заступник командира 14-го армійського корпусу ЗС РФ, генерал-майор Володимир Завадський. Про це повідомив український військовий, полковник Анатолій Штефан із посиланням на повідомлення в соцмережах.
За попередньою інформацією, російський офіцер підірвався на міні у вівторок, 28 листопада. Інцидент стався о 14:30. При цьому місце загибелі військового поки невідоме.
Зазначимо, що в українському командуванні поки що не коментували цієї інформації.
Володимир Завадський — що про нього відомо
За даними OSINT-аналітиків InformNapalm, Володимир Завадський раніше був командувачем Таманської дивізії, його нібито поранили в районі Ізюма Харківської області, і він зумів і пораненим евакуювався.
Примітно, що портрет молодого Завадського було використано для реклами військової служби за контрактом.
Одружений, має двох синів. Варто зазначити, що всі соціальні мережі сім'ї Завадських були видалені. Зокрема, сторінки синів у "ВКонтакте" та батьків — в "Одноклассниках".
Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що на фронті загинув один із провокаторів з боку "антимайданівців" під час пожежі в одеському Будинку профспілок 2 травня 2014 року. Одесит Владислав Войцеховський воював на боці Росії.
Нагадаємо також, у жовтні полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан повідомляв, що в Донецьку в аварії загинув бойовик "ДНР" Костянтин Ланчак. Він воював проти України з 2014 року і брав участь у боях в Іловайську та Дебальцевому.