ЗС РФ атакували цивільних, які отримували "гуманітарку": є загибла і поранені (фото)

Російські окупанти запустили ударний дрон по мирних мешканцях Запорізької області. У поліції розповіли, що внаслідок "цинічної атаки" втратила життя 77-річна жінка.

28 листопада ЗС РФ за допомогою дрона-камікадзе атакували вантажівку з гуманітарною допомогою у селищі Степногірськ. Деталями 29 листопада поділилась пресслужба Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

У відомстві повідомили, що у селищі саме розвантажували "гуманітарку", коли російські окупанти завдали чергового удару по цивільних. Уламками було поранено мирних мешканців, які саме отримували допомогу.

Фото з місця подій Фото: Нацполіція

За даними поліції, внаслідок "цинічної атаки" загинула 77-річна жінка, ще двоє чоловіків отримали важкі поранення і були доставлені в лікарню.

Фото з місця подій Фото: Нацполіція Фото з місця подій Фото: Нацполіція

Того ж дня ЗС РФ атакували й Запоріжжя, використавши ракети "Іскандер-К" і "Калібр". Одна ракета зруйнувала будівлю підприємства, інша впала на відкритій ділянці.

"Вибуховою хвилею пошкоджені дві школи та приміщення продовольчого магазину", — зазначили правоохоронці.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя постраждали двоє мирних жителів.

Загалом за добу в регіоні зафіксували 156 влучань. За всіма фактами порушили справи про порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, у Рівненській області затримали чоловіка, що продавав "трофейну" зброю. "Товар" він зберігав у себе вдома, а "доставляв" його на власній автівці.

У Повітряних силах 29 листопада відповіли, до чого готуватися взимку. У командуванні попередили, що основну загрозу нині становлять зовсім не ракетні обстріли.