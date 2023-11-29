The Economist написав про конфлікт Зеленського і Залужного: в ОП відреагували

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, розмови про "міфічний конфлікт" спрямовані на те, щоб створити враження, ніби в Україні немає єдності й тому допомагати країні не варто.

У нещодавній статті британського видання The Economist, присвяченій протистоянню політичного і військового керівництва України, стосунки президента Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного були оцінені як такі, що близькі до "жахливих". Але радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі BBC назвав такі повідомлення нонсенсом.

Джерело The Economist в українському уряді сказало журналістам, що відкритий конфлікт голови держави та головнокомандувача — передбачуваний підсумок контрнаступу, який зайшов у глухий кут.

За словами джерела, Залужний міг вчинити необачно, коли відкрито суперечив більш оптимістичній публічній позиції Зеленського. Але в уряді мало хто міг посперечатися з його висновками.

Водночас Михайло Подоляк так прокоментував публікацію: "Пріоритет для всіх — виключно війна і військові потреби країни".

Постійні розмови про "міфічний конфлікт", зазначив радник, спрямовані на те, щоб створити враження, ніби в Україні немає єдності, і тому допомагати країні не варто.

За словами Подоляка, конфлікту бути не може, оскільки головнокомандувач "перебуває в безпосередній президентській управлінській вертикалі".

"Президент — це стратегія, а головнокомандувач — операційне управління конкретними діями України по лінії фронту. Відповідно, всі комунікації прямі та відверті. На різних майданчиках", — додав він.

Нагадаємо, що в статті The Economist також ішлося про те, що у РФ готові скористатися політичними чварами в Україні.

Також повідомлялося, що ЗСУ завжди готові до обстрілів, а українські енергетики зайняли "пасивну оборону".