"Прив'язані до причалів": у ВМС відкинули ймовність виходу кораблів ЧФ РФ під час негоди (відео)

Два підводні човни перебувають у Чорному морі, але кораблі РФ не здатні швидко міняти місце дислокації, оскільки логістичне забезпечення прив'язане до тих причалів, де вони базуються.

У Військово-Морських Сил Збройних Сил України розповіли, що кораблі ЧФ РФ не зможуть залишити пункти базування під час негоди. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону повідомив подробиці.

Легко обирати порти для передислокації окупанти не можуть. З певними обмеженнями вони вже стикнулися, коли перебазовувалися до Новоросійська. Логістичне забезпечення прив'язане до тих причалів, де вони базуються. Окрім того, там побудована система оборони.

"Причальний фронт обмежений", – зазначив Дмитро Плетенчук.

Окупанти й надалі використовують підводні човни. Два з них нині перебувають в морі. Погодні умови загалом негативно впливають й на функціонування цивільних об'єктів, а не тільки на тимчасово окуповані порти.

"Для російської інфраструктури це проблема", – пояснив речник наслідки негоди у Криму.

Шторм в Криму та наслідки для військ РФ

Супутник 29 листопада показав, як виглядає оборона Севастополя після шторму. Біля причалу у Севастопольській бухті стоїть новісінький ракетний катер "Циклон", носій крилатих ракет "Калібр". До шторму прохід до нього закривався боновими загородженнями. OSINT-аналітик Brady Africk порівняв супутникові світлини, зроблені 13 жовтня, зі світлинами, зробленими 28 листопада — через два дні після шторму.

Нагадаємо, в ніч проти 30 листопада війська РФ атакували Україну "Шахедами". Мешканці Шепетівського району могли чути вибухи, а днем раніше група МАГАТЕ зафіксувала обстріл території поблизу Хмельницької атомної електростанції. Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі, це довело, що усі атомні українські електростанції залишаються під загрозою, доки не припиняться бойові дії.