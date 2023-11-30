Сили спецоперації озброять українськими штурмовими гвинтівками UAR-15: чим вони кращі за АК
В Міноборони повідомляють, що українська UAR-15 має низку переваг над радянськими АК, зокрема точність та дальність стрільби.
Українські штурмові гвинтівки UAR-15 в трьох модифікаціях надійдуть на озброєння Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє АрміяInform.
У лютому 2023 року на озброєння української армії прийняли автоматичну гвинтівку UAR-15 у трьох версіях:
- UAR-15S;
- UAR-15S1;
- UAR-15SM.
Різниця між версіями полягає в довжині ствола. Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що в першу чергу гвинтівки будуть надходити на озброєння Сил спецоперацій. UAR-15 створено під натівський калібр 5,56x45, як заміна для радянських автоматів Калашникова.
У Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України кажуть, що автомат UAR-15 має низку переваг над автоматом Калашникова:
- точність;
- дальність стрільби;
- менша вага;
- модульність.
Гвинтівка UAR-15 має планки Пікатіні на верхній частині ствольної коробки та цівки. На них можна встановити приціли чи інші аксесуари. Ресурс ствола складає близько 10 тисяч пострілів. Виробляють UAR-15 в Україні із частковим залученням закордонних складових.
Основні характеристики UAR-15:
- калібр — 5,56х45;
- темп стрільби — 700-950 пострілів на хвилину;
- дальність ефективної стрільби — 400-650 метрів, в залежності від версії;
- початкова швидкість кулі від 830 метрів на секунду;
- місткість магазину — 30 патронів.
Нагадаємо, 23 серпня в ЗСУ показали, як готують українських снайперів з гвинтівок UAR-10M.
16 серпня ЗМІ писали, що в Україні зʼявились гвинтівки ACAR французької компанії Thales.