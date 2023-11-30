Найкраща в своєму класі: як ракета Meteor на F-16 потенційно посилить українські літаки

Керована ракета ще не інтегрована на F-16, а у випадку з українськими літаками вони потребуватимуть модернізації радарів. Проте якщо все це буде, то експерти переконані, що це буде кращим боєприпасом за AIM-120.

Європейська ракета класу "повітря-повітря" Meteor компанії MBDA може стати найкращим озброєнням для F-16 серед. боєприпасів середньої дальності. Про це повідомляє "Мілітарний".

Керована ракета Meteor ще не є частиною арсеналу американських винищувачів F-16. Їхня інтеграція залежить від MBDA та Сполучених Штатів, які не дуже схвалюють інтеграцією неамериканського озброєння на американські вироби.

Особливістю Meteor є прямоточний повітряно-реактивний двигун та розміри й вага як в американської ракети AIM-120. Двигун забезпечує у 5 разів кращі характеристики у порівнянні з традиційним твердопаливним ракетним двигуном. Від потоку повітря у повітрозабірників залежить вихідна енергія ракети. Повітрозабірники можуть закриватись чи відкриватись, чого немає у жодної ракети в цьому ж класі.

Фото: MBDA

Регулювання тяги дозволяє покращити маневреність та вірогідність знищення цілі. Проте недоліком є гірша аеродинаміка через повітрозабірники, тому ракета швидше втрачає швидкість та маневровість з вимкненим двигуном.

Як інтегрувати Meteor на F-16?

Автор зазначає, що ракету Meteor можна інтегрувати на винищувач F-16 завдяки стандарту MIL-STD-1760. Сам інтерфейс дозволяє встановити звʼязок між системами літака та системами озброєння чи системам протидії. Обмін інформації відбувається через РЛС.

Схематичне зображення компонентів Meteor

Україна отримає варіант F-16 MLU, який має бортову радіолокаційну станцію AN/APG-68. Щоб ефективно запускати Meteor на літак треба встановити кращу РЛС AN/APG-83, що дозволить уражати одразу кілька повітряних цілей, а паралельно проводити пошук цілей у повітрі. Також сучасна РЛС забезпечить перевагу над російськими літаками.

Хто має дати дозвіл на постачання ракет Meteor?

Боєприпас виготовляється спільним виробництвом 5 країн:

Велика Британія: термобатареї (ASB), системи живлення та пускова система (Cobham);

Німеччина: боєголовка (TDW), інерціальна вимірювальна система (Litef), двигун (Bayern-Chemie);

Франція: активна головка самонаведення (Thales та MBDA France);

Іспанія: система керування (Indra Sistemas), корпус ракети (Sener);

Швеція: безконтактний радіолокаційний детонатор (Saab Bofors Dynamics).

У підсумку потенційне постачання Meteor буде вигідним для Повітряних сил України. Ракета буде далекобійнішою за AIM-120 та дозволить робити пуски з низьких висот. Найбільшою перепоною у цьому можуть бути США, які мають інтегрувати ракету Meteor в ПЗ F-16. Доступ до програмного забезпечення має виключно країна-виробник літаків.

Нагадаємо, у 2021 році в Німеччині завершили випробування ракети Meteor для винищувачів Typhoon.